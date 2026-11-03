Mariale Acosta ya está en Puerto Rico: ¿por qué se adelantó al inicio del Miss Universo?

La representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, Mariale Acosta, ya se encuentra en Puerto Rico, país al que llegó este lunes 2 de noviembre, varios días antes del inicio oficial de las actividades del certamen internacional.

La costarricense salió del país el domingo 1.° de noviembre luego de una despedida en el Aeropuerto Juan Santamaría. Según explicó en sus redes sociales, su llegada anticipada responde a compromisos comerciales que asumió como parte de su preparación para la competencia.

La pregunta no tardó en surgir entre sus seguidores: ¿por qué decidió viajar con tanta anticipación si Miss Universo comienza oficialmente el 8 de noviembre?

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