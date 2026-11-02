Con carnaval, carteles y banderas: así fue la despedida de Mariale Acosta rumbo a Miss Universo

La representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, Mariale Acosta, está a punto de comenzar uno de los viajes más importantes de su carrera. La herediana partirá este domingo 1.° de noviembre rumbo a Puerto Rico, país que recibirá la edición 75 del certamen de belleza.
Pancartas, carteles con su rostro y banderas de Costa Rica acompañaron la despedida, que estuvo llena de música y celebración. Una banda, un carnaval y hasta un mariachi animaron a los presentes, quienes recibieron a la miss universo Costa Rica entre gritos de “¡Mariale!" y “¡Costa Rica!”.
La modelo también se sumó al ambiente festivo: bailó, saludó a sus seguidores y compartió con quienes llegaron para desearle éxitos.
Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Acosta hizo una pasarela y pronunció con orgullo su nombre completo y el país que representa: “María Alejandra Acosta García, Costa Rica”.
La herediana también dedicó unas palabras a quienes la acompañaron. “Lo podemos lograr juntos, les prometo que van a tener una reina que no es perfecta, pero que ama profundamente este país”, expresó al pedirles a los presentes que disfrutaran la noche.
Aunque la concentración oficial de las candidatas de Miss Universo comenzará el 8 de noviembre, Acosta viajará antes debido a un compromiso laboral, pues del 2 al 7 de noviembre trabajará con una marca de perfumes en Puerto Rico, una oportunidad que también forma parte de las actividades que tiene previstas antes de incorporarse oficialmente al concurso.
La edición 75 de Miss Universo se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en San Juan, Puerto Rico. La competencia preliminar está programada para el 22 de noviembre, mientras que el desfile de trajes nacionales se realizará el 21 de noviembre.