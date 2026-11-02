Con carnaval, carteles y banderas: así fue la despedida de Mariale Acosta rumbo a Miss Universo

La representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, Mariale Acosta, está a punto de comenzar uno de los viajes más importantes de su carrera. La herediana partirá este domingo 1.° de noviembre rumbo a Puerto Rico, país que recibirá la edición 75 del certamen de belleza.

Antes de tomar el avión, la modelo tuvo una despedida especial en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, donde sus seguidores y fanáticos se reunieron para desearle éxitos en esta experiencia internacional.

Pancartas, carteles con su rostro y banderas de Costa Rica acompañaron la despedida, que estuvo llena de música y celebración. Una banda, un carnaval y hasta un mariachi animaron a los presentes, quienes recibieron a la miss universo Costa Rica entre gritos de “¡Mariale!" y “¡Costa Rica!”.

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