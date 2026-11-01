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Mariale Acosta habló para Puerto Rico antes de Miss Universo: ‘No permito que me encasillen por mi color de piel’

Miss Universo Costa Rica concedió una entrevista para ‘El Nuevo Día’, periódico del país sede del certamen internacional

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, y Mariale Acosta, representante costarricense en el Miss Universo 2026.
Mariale Acosta reveló que lleva cerca de 150 atuentos para representar a Costa Rica en Miss Universo. redes

Jessica Rojas Ch., Fiorella Montoya y El Nuevo Día

Este domingo 1.° de noviembre inicia el camino de Mariale Acosta, Miss Universo Costa Rica, para la gran final del certamen internacional. La reina de belleza tica viajará por la noche con destino a Puerto Rico, donde se realizará el 24 la coronación de la nueva soberana universal.

Con la mirada puesta en el título, la tica aseguró en entrevista con La Nación que va más que preparada para enfrentar la competencia. Esa seguridad también la manifestó en conversación con el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, donde habló de manera abierta sobre varios temas, entre ellos, su orgullo por ser una mujer afrodescendiente.

“Hija de inmigrantes cubanos y criada en Barreal de Heredia, Acosta también se ha destacado por promover la diversidad cultural y por visibilizar la riqueza multicultural de su país. Domina el español, el inglés y el francés, y ha participado activamente en iniciativas comunitarias y proyectos de voluntariado”, así presentó el diario boricua a la costarricense en una publicación que es parte de un especial de cara al Miss Universo.