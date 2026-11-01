Mariale Acosta revela cómo llega a Miss Universo y deja clara su meta: ‘Yo voy por la corona’

Lista para representar a Costa Rica ante el mundo, Mariale Acosta, Miss Universo Costa Rica, viaja a Puerto Rico con un objetivo claro: disputar el título de Miss Universe. Tras meses de rigurosa preparación, la costarricense destaca que su amor por el país y su constancia han sido los motores que hoy le permiten llegar con seguridad a uno de los retos más trascendentales de su vida.

La reina herediana viajará este domingo 1.° de noviembre a la concentración de Miss Universo 2026 con maletas que le demandaron días de trabajo, cargando cerca de 50 atuendos de diseñadores costarricenses y alrededor de 150 vestidos en total.

En una de sus últimas entrevistas previas a marcharse, conversó con La Nación sobre este momento por el que luchó incansablemente y que la coloca hoy bajo los reflectores internacionales.

“Estamos ante un país que está soñando, que está ilusionado, que busca brillar en plataformas grandes, porque al final eso es inspiración para niños y niñas; saber que como costarricenses tenemos la oportunidad de hacer cosas enormes”, afirma.

Segura y sin titubeos, Acosta no duda en asegurar que Costa Rica va con todo y que se siente favorita para la gala final, que se realizará el próximo 24 de noviembre.

Mariale Acosta viajará a Puerto Rico este domingo 1.° de noviembre para participar en la concentración de Miss Universo 2026, cuya gala final será el 24 de noviembre. (Miss Universo Costa Rica/Cortesía para LN)

Una preparación integral: mente, arte y resistencia

—Tras varios meses desde su coronación, ¿cómo define a la reina que tiene Costa Rica hoy en día?

Una reina que ama muchísimo a su país; hace cinco meses dejé de ser Mariale y ahora soy Costa Rica. Esa es mi fuerza, es mi motor. Soy una Mariale disciplinada, esforzada y que se siente lista. Yo no tengo ninguna duda de que puede pasar cualquier cosa porque es una competencia, pero no dudo de que tenemos todo para que Costa Rica sea Miss Universo.

—¿En qué áreas se ha preparado y cómo ha sido este proceso?

Ha sido una preparación muy integral. Para mí, lo esencial empieza en conversaciones profundas con mi directora y equipo para fortalecer la mente. Las habilidades clave de una reina son dos: amar a su país y tener resistencia mental y emocional para las situaciones difíciles.

“A partir de ahí, he tenido pasarela con profesores de México, actuación con Adriana Víquez, baile con Michael Rubí, oratoria con Andy Salandy de Telemundo, automaquillaje y peinado con Iecsa y estilismo de moda. Una miss pertenece al entretenimiento y debe ser completa”.

—Mucho se debate en redes sociales sobre su imagen, en especial sobre si llevar el cabello rizado o lacio. ¿Qué veremos en la competencia?

A veces me cuesta un poco entender ese tipo de discusiones porque entiendo que es un certamen de belleza y cómo te ves es muy importante, pero creo que hay cosas más importantes todavía que el cabello. Yo siento que me veo bien con ambos looks.

“Mi cabello no es afro, es rizado-ondulado, y hacerme los colochos con tenaza me toma mucho más tiempo que alisármelo. En la concentración a veces solo tienes 15 minutos para arreglarte o hay mucha humedad. Por estrategia y tiempo alternaré según la ocasión, pero amo mis rizos porque son mis raíces y de fijo los van a ver”.

—Estuvo recientemente en Puerto Rico y visitó cadenas como Telemundo. ¿Qué balance hace de ese fogueo?

Cuando fui a Puerto Rico, fue porque el gobierno hizo una invitación a 17 países para promover el turismo de la isla antes del Miss Universo. Me sirvió de fogueo y comprobé que estaba mucho más preparada de lo que imaginaba.

“Sé trabajar bajo presión y con poco descanso. En Telemundo tuvimos una gira sumamente exitosa. Además, desfilar en la New York Fashion Week para Michael Cinco fue otro momento histórico e increíble”.

Mariale Acosta se considera una de las favoritas a la corona y asegura que Costa Rica tiene todo para ganar el certamen internacional. (Miss Universo Costa Rica/Cortesía para LN)

—Luego de esas vivencias, ¿se considera una de las favoritas a la corona?

Sí, puedo decir que sí. Hay muchas opiniones de misólogos y expertos, pero sentimos un respaldo enorme, tanto nacional como internacional. Me siento como favorita.

—¿Qué nos puede adelantar del traje nacional?

—¡Va a hacer historia! Es sencillamente espectacular. Tener el respaldo de una empresa como Kölbi y el trabajo de un diseñador tan reconocido en esta área ha sido increíble. Cuando lo vi por primera vez, casi lloro de la emoción; Costa Rica va a brillar y la gente se va a conmover al verlo.

—Llevar 150 atuendos y coordinar maletas suena titánico. ¿Cómo manejó esa logística?

Ha sido de las partes más retadoras de todo el proceso. Solo de talento nacional llevamos cerca de 50 trajes, además de piezas de diseñadores centroamericanos, colombianos, mexicanos, de Asia y Estados Unidos. Cada día vino una amiga o persona del equipo a ayudarme a empacar de forma estratégica para encontrar todo rápido en el concurso.

—Se ha visto una cercanía especial con anteriores representantes costarricenses. ¿Qué consejos le marcaron?

Tener el respaldo de Johanna Solano, Karina Ramos o Valeria Rees ha sido una bendición. Valeria me recalcó mucho: “Nunca pierdas tu esencia; sé vos misma en tu versión más formal”. Me aconsejó no encasillarme en un estereotipo rígido y mostrarme auténtica, libre y espontánea.

—¿En qué consiste el proyecto social y por qué es importante que la gente vote en la plataforma del certamen?

Trabajamos muy de cerca con la comunidad bribri y con don Timoteo Jackson. A través de Manos Amigas de Talamanca conseguimos fondos del BCIE para reparar techos en escuelas y hemos llevado útiles y alimentos. Durante las visitas conocí de cerca carencias durísimas, como trabajadores pasando necesidad o niños afectados por mordeduras de serpiente sin acceso a ambulancias.

“Costa Rica Diseña se unió y recolectó víveres para la zona. Una plataforma como Miss Universo cobra sentido cuando se pone al servicio de la gente. Por eso el voto en la aplicación oficial es vital: queremos que el mundo ponga sus ojos y recursos en nuestras comunidades indígenas”.

Apoyo en Costa Rica aumenta

—¿Quiénes viajarán a apoyarla en la sede del concurso?

Viaja mi directora nacional, mi mamá y mis mejores amigos. Entre ellos va Brenda Alfaro, quien fue segunda finalista en el concurso nacional; hicimos una gran amistad y me prometió que si yo ganaba, iría a verme.

—Sus seguidores han sido muy activos, ¿cómo percibe ese movimiento?

¡Los tengo disciplinados! (risas) En los certámenes a veces hay comentarios destructivos hacia otras candidatas y he sido clara en que nosotros debemos representar a Costa Rica con empatía y respeto. Me emociona ver cómo ellos mismos cuidan ese ambiente.

—A pocos días de viajar, ¿cuál es su mensaje para los ticos?

Estoy superagradecida porque, aunque ha sido un camino muy retador, no tengo absolutamente nada de qué quejarme porque me he sentido superamada. Yo me voy a Miss Universo sintiendo que logramos demasiado. Yo voy por la corona, quiero traerles ese orgullo y esa alegría, pero si no es así, igual sé que nuestra representación va a ser histórica y motivo de mucho orgullo.