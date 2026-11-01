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Mariale Acosta revela cómo llega a Miss Universo y deja clara su meta: ‘Yo voy por la corona’

La reina costarricense conversó con ‘La Nación’ antes de marcharse a Puerto Rico, donde disputará la gala final del certamen

Su preparación incluyó pasarela, actuación, baile, oratoria, automaquillaje y estilismo, además de un trabajo enfocado en fortalecer su resistencia mental y emocional.
Su preparación incluyó pasarela, actuación, baile, oratoria, automaquillaje y estilismo, además de un trabajo enfocado en fortalecer su resistencia mental y emocional. Miss Universo Costa Rica
Fiorella Montoya

Lista para representar a Costa Rica ante el mundo, Mariale Acosta, Miss Universo Costa Rica, viaja a Puerto Rico con un objetivo claro: disputar el título de Miss Universe. Tras meses de rigurosa preparación, la costarricense destaca que su amor por el país y su constancia han sido los motores que hoy le permiten llegar con seguridad a uno de los retos más trascendentales de su vida.

La reina herediana viajará este domingo 1.° de noviembre a la concentración de Miss Universo 2026 con maletas que le demandaron días de trabajo, cargando cerca de 50 atuendos de diseñadores costarricenses y alrededor de 150 vestidos en total.

En una de sus últimas entrevistas previas a marcharse, conversó con La Nación sobre este momento por el que luchó incansablemente y que la coloca hoy bajo los reflectores internacionales.