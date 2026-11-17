Puerto Rico tiene todo listo para recibir el Miss Universo 2026 en un evento que promete una fuerte competencia entre las máximas reinas de belleza del mundo. En el caso de Costa Rica, será la herediana Mariale Acosta quien buscará hacer historia para el país.

La fecha elegida para la edición 75 del certamen es el 24 de noviembre y se llevará a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en San Juan de Puerto Rico.

La transmisión del certamen, donde la actual reina Fátima Bosch entregará su corona, será transmitida por las cadenas Telemundo y TV Azteca. Además, en Costa Rica se podrá ver a través de ¡OPA! Canal 38.

El certamen no solo tiene como fecha inicial la gran gala final, sino que también habrá otros momentos importantes:

21 de noviembre, 5 p. m. (hora Costa Rica): Desfile de trajes típicos (National Costume Show).

Desfile de trajes típicos (National Costume Show). 22 de noviembre, 5 p. m. (hora Costa Rica): Competencia preliminar.

Competencia preliminar. 24 de noviembre, 6 p. m. (hora Costa Rica): Gran Noche Final y Gala de Coronación.

La costarricense ha destacado durante la concentración previa al certamen en transmisiones de Telemundo y con su talento para los idiomas. Además, fue nombrada por Osmel Sousa como parte de las latinas favoritas del certamen.