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Mariale Acosta defiende a Miss Nicaragua ante ataques de odio: ‘Que no haya espacio para el racismo’

La reina de belleza costarricense le pidió a los ticos ‘marcar la diferencia’ y no ofender a nadie

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, y Mariale Acosta, representante costarricense en el Miss Universo 2026.
Mariale Acosta viajará al Miss Universo este domingo 1°. de noviembre. redes
Fiorella Montoya

Mariale Acosta, Miss Universo Costa Rica, se pronunció ante las críticas y los mensajes de odio que recibió Jasmine Blandford, representante de Nicaragua, y envió un mensaje de apoyo a su compañera.

A pocos días del inicio de la concentración del certamen internacional, previsto para el 8 de noviembre, Acosta utilizó sus redes sociales para hacer un llamado al respeto, la empatía y la aceptación de la diversidad entre las candidatas.

La costarricense destacó la riqueza multicultural de la región.