Mariale Acosta defiende a Miss Nicaragua ante ataques de odio: ‘Que no haya espacio para el racismo’

Mariale Acosta, Miss Universo Costa Rica, se pronunció ante las críticas y los mensajes de odio que recibió Jasmine Blandford, representante de Nicaragua, y envió un mensaje de apoyo a su compañera.

A pocos días del inicio de la concentración del certamen internacional, previsto para el 8 de noviembre, Acosta utilizó sus redes sociales para hacer un llamado al respeto, la empatía y la aceptación de la diversidad entre las candidatas.

La costarricense destacó la riqueza multicultural de la región.

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