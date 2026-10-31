Mariale Acosta defiende a Miss Nicaragua ante ataques de odio: ‘Que no haya espacio para el racismo’

La costarricense destacó la riqueza multicultural de la región.
“Tenemos la enorme bendición de vivir la diversidad en primera persona; somos negros, blancos, morenos, rubios, pelirrojos, tenemos raíces que cuentan historias distintas, nuestra multiculturalidad es una de nuestras mayores riquezas”, expresó.
Acosta también pidió a los seguidores de los concursos de belleza evitar los ataques contra las participantes.
“Sí, es una competencia y todas soñamos con la misma corona, pero también somos mujeres que hemos trabajado muchísimo para representar a nuestros países y merecemos vivir este sueño con respeto y cariño”, manifestó.
En su mensaje, fue enfática al rechazar cualquier manifestación de discriminación: “Que no haya espacio para el racismo, la discriminación ni los insultos; podemos apoyar a nuestras favoritas sin lastimar a las demás”.
Llamado a los costarricenses
Además de su publicación, Mariale Acosta aprovechó un espacio de conversación con sus seguidores en Instagram para pedirles que el apoyo a su participación en Miss Universo no se convierta en una excusa para atacar a otras candidatas.
“Solo les pido que al menos nosotros hagamos la diferencia. Como costarricenses no necesitamos ofender a nadie ni llenarnos de la energía tan negativa que provoca herir a otra persona”, escribió.
La modelo también invitó a sus compatriotas a representar los valores de Costa Rica durante el concurso.