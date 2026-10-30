Sheynnis Palacios alza la voz por ataques contra actual Miss Nicaragua: ‘El racismo no es entretenimiento’

La reina de belleza nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, salió al paso de las críticas y los mensajes de odio dirigidos hacia Jasmine Blandford, actual delegada de Nicaragua para el certamen internacional.
A través de un comunicado difundido en sus perfiles oficiales, la exsoberana universal expresó su tristeza al constatar cómo la experiencia de su compatriota se ha visto ensombrecida por ataques directos hacia sus rasgos físicos, su color de piel y su procedencia geográfica.
“Hoy alzo mi voz ante los comentarios racistas, discriminatorios y llenos de odio que ha recibido Jasmine Blandford, nuestra representante de Nicaragua en Miss Universo”, expresó Palacios.
“Como nicaragüense y como mujer que tuvo el privilegio de representar a mi país en ese mismo escenario, me entristece ver cómo una experiencia que debería estar llena de ilusión, aprendizaje y celebración se está viendo empañada por ataques hacia la apariencia física, el color de piel o el origen de una candidata”, señaló.
Palacios reivindicó la diversidad étnica y cultural de su nación, haciendo énfasis en que las raíces de la costa Caribe constituyen un pilar fundamental de la identidad nicaragüense que merece visibilidad y respeto en las plataformas de belleza internacional.
Asimismo, subrayó que no felicitó a Blandford por cumplir con un protocolo formal, sino por considerar genuinamente que posee cualidades escénicas para brillar en la contienda, instando al público a no intentar arruinar el proceso de la aspirante.
Palacios fue enfática al recordar la responsabilidad que conllevan las opiniones en entornos virtuales:
“Estamos en pleno siglo XXI. El racismo, la xenofobia y la humillación no son entretenimiento, no son motivo de aplausos y tampoco deberían justificarse bajo el argumento de la libertad de expresión.
“Tener derecho a opinar no significa que nuestras palabras estén libres de responsabilidad. Detrás de cada fotografía, de cada banda y de cada corona hay un ser humano... No necesitamos apagar la luz de una mujer para hacer brillar a otra”, concluyó la reina de belleza.