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Sheynnis Palacios alza la voz por ataques contra actual Miss Nicaragua: ‘El racismo no es entretenimiento’

La Miss Universo 2023 emitió un enérgico comunicado en defensa de Jasmine Blandford, representante de su país

La modelo nicaragüense, Sheynnis Palacios, está de manteles largos este 30 de mayo y la ocasión la celebró con una increíble transformación que está dando de qué hablar.
La Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios exigió respeto y frenar los ataques racistas hacia Jasmine Blandford. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco

La reina de belleza nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, salió al paso de las críticas y los mensajes de odio dirigidos hacia Jasmine Blandford, actual delegada de Nicaragua para el certamen internacional.

A través de un comunicado difundido en sus perfiles oficiales, la exsoberana universal expresó su tristeza al constatar cómo la experiencia de su compatriota se ha visto ensombrecida por ataques directos hacia sus rasgos físicos, su color de piel y su procedencia geográfica.

“Hoy alzo mi voz ante los comentarios racistas, discriminatorios y llenos de odio que ha recibido Jasmine Blandford, nuestra representante de Nicaragua en Miss Universo”, expresó Palacios.