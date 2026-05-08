María Jesús Prada esperó más de 10 años para cumplir este sueño en Teletica

María Jesús Prada es una periodista que muestra soltura y naturalidad en vivo.

La transmisión de Telenoticias de este 8 de mayo, durante el traspaso de poderes, sorprendió con la aparición de un rostro muy conocido de la casa; se trata de María Jesús Prada, nieta de Olga Cozza, fundadora de Canal 7.

En esta ocasión, la periodista apareció en el set principal del noticiero de Teletica al lado de los comunicadores Andrés Martínez y Yahaira Piña. Durante su intervención, Prada hizo un seguimiento de las promesas del anterior proyecto y repasó los retos que asume la presidenta Laura Fernández.

La transmisión no solo fue especial por ser un tema importante para el país, sino porque también marcó un sueño para la periodista.

“Mi primera vez en este set, un momento con el que he soñado desde niña y que hoy, a mis 33 años y tras más de 10 de estar en Teletica, se cumple. Traspaso de poderes 2026. Gracias por su sintonía”, escribió en sus redes sociales.

Además, acompañó el texto con una serie de fotografías que la muestran brindando la información y al lado de sus compañeros.

También, en un video en las instalaciones de Teletica escribió: “Días como hoy me hacen sentir tan orgullosa de formar parte de esta casa”.

La publicación tuvo mensajes positivos hacia la comunicadora, entre los que destacan algunos de figuras como Marco Picado, Lynda Díaz y Daniel Moreno.