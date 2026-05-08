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María Jesús Prada esperó más de 10 años para cumplir este sueño en Teletica

La comunicadora, que es nieta de Olga Cozza, dueña de Canal 7, se mostró emocionada por el momento

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Por Fiorella Montoya
María Jesús Prada estuvo esperando por más de 10 años la oportunidad que vivió este 8 de mayo.
María Jesús Prada es una periodista que muestra soltura y naturalidad en vivo. (Foto: Fernando Araya/Foto: Fernando Araya)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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