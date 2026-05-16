María Jesús Prada, de Teletica, dio a conocer pedido que le hizo a su esposo en medio de la crianza de su hijo

La periodista costarricense María Jesús Prada, nieta de Olga Cozza —fundadora de Teletica Canal 7—, compartió una reflexión muy personal sobre cómo cambió su vida tras convertirse en madre y cómo ha enfrentado el reto de equilibrar la crianza de su hijo con su carrera profesional.
Prada habló en el programa 7 Estrellas sobre el impacto emocional que ha significado la llegada de su hijo Maximiliano y aseguró que ya comprendió la magnitud de combinar la maternidad con el trabajo.
“Día a día se vive un día a la vez, un juego a la vez. Uno aprende a medir la vida y los instantes a través de los ojos de un niño que vive en el momento y eso es precioso”, expresó.
La comunicadora también confesó que el regreso a sus labores a tiempo completo no fue inmediato, pues decidió dedicarle tiempo a su etapa como mamá.
“Yo hace dos años que parí a mi hijo Maximiliano y hasta ahora estoy retomando el trabajo a tiempo completo”, comentó a Teletica.
Según relató, una de las etapas que más disfruta es ver el crecimiento del pequeño, quien el pasado 16 de febrero estuvo de cumpleaños.
“Cuando empiezan a hablar y ya empezás a verles la personalidad, las muecas, ver cosas tuyas o de tu mamá o un gesto de tu esposo… uno los va conociendo y se enamora más”, afirmó.
Prada también compartió, entre risas, que el pequeño la tiene completamente conquistada y que incluso le pidió ayuda a su esposo, Enrique Martín, para asumir el papel de padre estricto.
“Le digo a mi esposo: ‘Yo necesito que usted, por favor, sea el estricto, porque ese chiquito a mí me hace como quiere. Estoy perdida, me tiene enamorada’”, contó.