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María Jesús Prada, de Teletica, dio a conocer pedido que le hizo a su esposo en medio de la crianza de su hijo

La periodista habló de su labor como madre y confesó estar retomando su trabajo en Canal 7 a tiempo completo

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Por Fiorella Montoya
María Jesús Prada estuvo esperando por más de 10 años la oportunidad que vivió este 8 de mayo.
María Jesús Prada volvió por completo a sus labores en Teletica luego de que su hijo cumpliera dos años. (Fernando Araya)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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