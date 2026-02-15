Heredera de Teletica celebra este importante acontecimiento en su familia

María Jesús Prada y su esposo Enrique Martín, comparten constantemente detalles muy tiernos junto a su hijo Maxi.

Este lunes 16 de febrero, la periodista María Jesús Prada Picado, heredera de Teletica, y su esposo, Enrique Martín, celebrarán un importante acontecimiento en su familia.

El pequeño Maximiliano, hijo de la pareja, cumple dos años y, desde antes, los orgullosos papás empezaron con el festejo. Así lo confirmó Prada con una emotiva fotografía que publicó este domingo 15 en sus historias de Instagram, en la que se ve junto a su hijo y su marido.

En la imagen se observa a los papás junto al pequeño Maxi mientras este sopla la candela de su pastel de cumpleaños.

Maxi nació el 16 de febrero del 2024. “Mi pequeño príncipe, cuánto te hemos deseado, cuánto hemos orado por vos, cuánto te amamos desde antes de conocerte”, fue parte del mensaje con el que María Jesús acompañó las imágenes que publicó el día de la llegada de su bebé.