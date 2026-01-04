María Fernanda León y su padre, Erick León, alcanzaron este importante logro en sus carreras

Erick León y María Fernanda León suelen compartir escenario en los diferentes eventos para los que son contratados.

La presentadora de televisión y cantante María Fernanda León cerró el año con una emotiva celebración junto a su padre, el también artista costarricense Erick León.

El 31 de diciembre, ambos conmemoraron un logro muy especial: 19 años de compartir escenarios, una cifra que simboliza no solo el paso del tiempo, sino también la fuerza de una relación entre padre e hija forjada en el amor a la música

“Sobrevivimos a tanto y salimos adelante como los grandes con la fe en Dios que nunca nos ha abandonado. Ayer cumplimos 19 años de trabajar juntos. ¡Qué bendición la mía!”, escribió la artista al compartir un video donde aparece sobre el escenario junto a su padre.

El audiovisual fue musicalizado con Limonar de Greeicy, una canción que celebra la belleza de la vida y los sueños que se hacen realidad, una elección que refleja perfectamente el espíritu del momento.

“Te amo, papito mío”, agregó León, reafirmando el profundo cariño y admiración que siente por su padre.

Entre los comentarios en redes sociales, sus seguidores aplaudieron la complicidad y el talento de ambos, asegurando que su trabajo en familia es “una bendición de Dios”.