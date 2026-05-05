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María Fernanda León enfrenta sensible pérdida: ‘Me ha costado mucho transitar este dolor’

La presentadora de Teletica abrió su corazón para hablar sobre la reciente pérdida que la mantiene profundamente afectada

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Por Fátima Jiménez
María Fernanda León, cantante y presentadora
María Fernanda León, presentadora de Teletica, expresó la tristeza que enfrenta por la muerte de un ser muy especial para ella. (Rafael Pacheco Granados)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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