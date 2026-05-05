María Fernanda León enfrenta sensible pérdida: ‘Me ha costado mucho transitar este dolor’

María Fernanda León, presentadora de Teletica, expresó la tristeza que enfrenta por la muerte de un ser muy especial para ella.

La presentadora de De boca en boca de Teletica, María Fernanda León, atraviesa un momento de luto tras la reciente pérdida de su perrita Lulú, con quien compartió nueve años.

Según contó en sus redes sociales, el fallecimiento ocurrió hace 15 días, y desde entonces ha sido un proceso emocional difícil de asimilar.

“Mi Lulú se fue hace 15 días y no he logrado visualizar mi vida sin ella. Lo que sé es que me ama y me cuida, lo siento”, escribió León.

La comunicadora explicó que no había hablado públicamente sobre la situación debido a lo complejo que ha sido enfrentar el duelo.

“Han sido 15 días muy difíciles para mí. Me ha costado mucho transitar este dolor y he estado muy cerca de mi familia, mis amigos, mis personas que me han abrazado el alma en estos días bastante retadores”, mencionó.

Semanas antes de su fallecimiento, León ya había compartido la delicada condición de salud de su mascota. En ese momento, pidió apoyo a sus seguidores al revelar que Lulú padecía problemas cardíacos.

María Fernanda León atraviesa un proceso de duelo tras la muerte de su perrita Lulú, con quien compartió 9 años. (Tomada de redes )

León también admitió lo difícil que le resulta imaginar su vida sin Lulú. No obstante, encuentra consuelo en los recuerdos y en la certeza de que su mascota tuvo una vida plena desde que llegó a su hogar. Incluso, recordó que la recibió en una caja de zapatos.

En medio del dolor, la presentadora aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan momentos complicados:

“Está bien llorar y sentir el dolor. En cualquier situación en la que estén en este momento, les prometo que todo va a pasar. Aunque parezca que la vida se va a acabar, les prometo que no se acaba”, agregó.

Finalmente, León agradeció a Dios por el último atardecer que pudo compartir con su perrita y expresó que tanto ella como su gatita Nala ahora tienen “un angelito en el cielo”, cerrando así una historia marcada por el cariño y la compañía incondicional.