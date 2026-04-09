Presentadora de Teletica revela duro momento que atraviesa y pide oraciones

Las tardes de De boca en boca han extrañado la presencia de la presentadora María Fernanda León, quien este jueves 9 e abril dio a conocer que se encontraba de vacaciones, pero que estas no fueron exactamente lo que esperaba, ya que enfrenta una difícil situación con una de sus mascotas.
“Les pido oraciones para mi chihuahua que tiene nueve años conmigo; ella tiene un soplo en el corazón y la insuficiencia cardíaca ha ido progresando poco a poco. Hemos pasado unos días bastante estresantes y difíciles porque parece que no ha reaccionado muy bien al medicamento”, afirmó.
León agradeció a su familia y al médico que ha tratado a su perrita y abrió su corazón sobre lo que significa esta situación.
“Los que tienen mascotas pueden entender por qué uno se desequilibra emocionalmente con este tipo de cosas; solo les pido buenos deseos y oraciones para que pronto esté en mi casa”, dijo.
Además, León, quien ha dado a conocer su lucha con la ansiedad, lanzó un mensaje de ánimo y apoyo a quienes podrían estar pasando una situación similar.
“Está bien no estar bien. En situaciones complejas hay que pausar, pensar en el presente y no preocuparse por situaciones que aún no están sucediendo”, finalizó.