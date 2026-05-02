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Mari Centeno se casó: la tiktoker con más seguidores de Costa Rica dio el ‘sí’ en una boda de ensueño

La creadora, que contabiliza más de 12 millones de seguidores, tuvo una ceremonia privada, pero contrató una ‘paparazzi’ para dar a conocer todos los detalles

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Por Fiorella Montoya
Mari Centeno, la costarricense más seguida en la plataforma TikTok, contrajo matrimonio con su pareja, Kathy Alfaro.
Mari Centeno, la costarricense más seguida en la plataforma TikTok, contrajo matrimonio con su pareja, Kathy Alfaro. (Instagram/Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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