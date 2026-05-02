Mari Centeno se casó: la tiktoker con más seguidores de Costa Rica dio el ‘sí’ en una boda de ensueño

Mari Centeno, la costarricense más seguida en la plataforma TikTok, contrajo matrimonio con su pareja, Kathy Alfaro.

Mari Centeno, la costarricense más seguida en la plataforma TikTok, contrajo matrimonio con su pareja, Kathy Alfaro, este viernes 1.° de mayo en Estancia Novillo, en Escazú. La ceremonia se realizó un año después del compromiso en Disney World.

Mari, quien contabiliza más de 12 millones de seguidores en la plataforma de videos, no quiso que ninguna de las personas se perdiera de una ceremonia cargada de sentimientos, por lo que contrató a una paparazzi que se encargó de que quienes la siguen no perdieran detalle.

La preparación se inició desde antes de las 8 a. m., donde incluso la pareja se encargó en persona de que cada detalle estuviera saliendo según lo planeado para la boda, ya que vieron el montaje y posteriormente se alistaron para el gran día.

El lugar donde se realizó la ceremonia fue al aire libre, rodeados de fotografías de Mari y Kathy en medio de flores y sus personas más cercanas; incluso hubo live de TikTok para que nadie quedara fuera del momento.

Centeno entró a la ceremonia con un divertido baile digno de su personalidad, con un traje blanco llamado liqui liqui, una prenda de corte recto y estructurado. Mientras que su novia lo hizo con un vestido strapless con una apertura en su pierna.

Se compartieron los votos donde Centeno le prometió que “siempre seríamos una familia”, además de que también le entregó un anillo al hijo de su ahora esposa, a quien Centeno también ve como su propio hijo.

Durante la fiesta hubo brindis, estación con brillos, toro mecánico y baile con mascaradas. Los videos de la celebración de Centeno ya ascienden a más de 3 millones de vistas con comentarios de celebración y hasta reclamos por no invitar a sus seguidores.

Mari Centeno le dio anillo a su esposa y a su hijo, prometiendo ser una familia. (Instagram/Instagram)