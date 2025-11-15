Margot Robbie enfrenta presión en su matrimonio tras el fracaso de su última película

La actriz australiana Margot Robbie y su esposo, el productor estadounidense Tom Ackerley, juntos en la edición número 29 de los Critics Choice Awards, celebrada en enero de 2024.

La actriz australiana Margot Robbie y su esposo, el productor Tom Ackerley, atraviesan un momento difícil tras el rotundo fracaso de taquilla del filme El gran viaje de tu vida (2025). Según información del medio Radar Online, la pareja vive una etapa tensa en su relación. Ambos tomaron juntos la decisión de que Robbie protagonizara el proyecto.

Margot Robbie y Tom Ackerley están casados desde 2016. A finales del año anterior, dieron la bienvenida a su primer hijo. Actualmente deben equilibrar las exigencias de su nueva etapa como padres con los retos de mantener una carrera cinematográfica relevante en Hollywood.

El largometraje, lanzado en setiembre, tuvo una recaudación global inferior a los $22 millones. Además, recibió evaluaciones poco favorables por parte de la crítica especializada, con una calificación de 6/10 en IMDb y apenas 37/100 en Rotten Tomatoes.

Una fuente cercana afirmó que el proyecto dejó consecuencias negativas tanto a nivel profesional como personal. Explicó que, aunque la película no fue desarrollada por su productora LuckyChap, esta no habría llegado a realizarse si Robbie no hubiese aceptado protagonizarla como su primer trabajo posterior al éxito de Barbie.

También indicó que la decisión se tomó en conjunto con Ackerley y que el pobre desempeño financiero generó un ambiente de reproches mutuos entre ellos.

Tensión aumenta de cara al estreno de ‘Cumbres Borrascosas’

El próximo lanzamiento del filme Cumbres Borrascosas, previsto para febrero de 2026, representa una nueva esperanza profesional para la pareja. Esta producción, protagonizada por Robbie, Jacob Elordi y Owen Cooper, está dirigida por la ganadora del Óscar Emerald Fennell. En este caso, el proyecto sí es una iniciativa totalmente desarrollada por la productora LuckyChap.

La presión por el éxito de este próximo título ha incrementado considerablemente, debido a que su desempeño influirá tanto en la continuidad de la pareja en la industria como en la estabilidad de su relación personal.

La fuente consultada señaló que este proyecto representa una apuesta arriesgada para ambos, ya que aún no transmite señales claras de convertirse en un fenómeno de taquilla como lo fue Barbie, a pesar de tener sus filmaciones casi concluidas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.