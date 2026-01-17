Mansión de ‘El príncipe del rap’ está a la venta, ¿cuál es su precio?

'El príncipe del rap' se estrenó en 1990 y, a lo largo de seis temporadas, se convirtió en una de las comedias más queridas por el público estadounidense.

La icónica serie noventera El príncipe del rap se consolidó como una de las más populares de la década de 1990. En la producción, el personaje principal, interpretado por Will Smith, se mudaba a vivir con sus tíos y primos a una elegante mansión en Bel-Air, uno de los vecindarios más exclusivos de Los Ángeles.

Ahora, la famosa casa volvió a ser noticia, ya que fue puesta en venta después de 48 años. Aunque muchos la asocian con Bel-Air, en realidad la propiedad se encuentra en el barrio de Brentwood, también en Los Ángeles.

La última vez que salió al mercado fue en 1978, cuando se vendió por $732.000 (¢357 millones al tipo de cambio actual).

Según medios especializados, el precio de venta de la mansión ahora ronda los $30 millones (¢14.622 millones).

La mansión cuenta con más de 557 metros cuadrados de construcción, cinco habitaciones y cinco baños.

El inmueble solo se utilizó para las tomas exteriores de la serie, mientras que las escenas interiores —como las del comedor, la sala o los dormitorios— se filmaron en un estudio.

Fachada de la mansión utilizada como residencia de la familia Banks en 'El príncipe del rap', hoy en venta por unos $30 millones, casi medio siglo después de su última transacción. (Tomada de redes sociales)

En 2020, con motivo del 30.º aniversario del estreno de la serie, la casa se ofreció en Airbnb para que los fanáticos pudieran alquilarla por unos días. Will Smith, protagonista del programa, participó como anfitrión virtual y dio la bienvenida a los huéspedes con sentido del humor: “Te doy las llaves para que tengas mi ala de la mansión para ti solo, pero mi colección de zapatillas está prohibida, ¿de acuerdo?”, bromeó en un mensaje promocional.

El anuncio de Airbnb señalaba que los visitantes podrían probarse zapatillas Jordan, jugar baloncesto y escuchar música clásica en un tocadiscos, todo mientras disfrutaban de la estética nostálgica del lugar. “Cruzar la puerta y entrar tiene un hermoso valor nostálgico”, expresó Smith en ese entonces, durante una reunión con el elenco original.

Aunque la serie situaba la historia en Bel-Air, la icónica casa de la comedia noventera está realmente ubicada en Brentwood, otro exclusivo barrio de Los Ángeles. (Tomada de redes sociales)

Una comedia que marcó época

El príncipe del rap se estrenó en febrero de 1990 y se emitió hasta mayo de 1996. La producción se convirtió en una de las comedias más queridas por el público estadounidense.

Producida por NBC, la serie contó con las actuaciones de Will Smith, Karyn Parsons (Hilary Banks), Tatyana M. Ali (Ashley Banks), Daphne Maxwell Reid (Vivian Banks), Joseph Marcell (Geoffrey) y James Avery (Phil Banks), entre otros.

La historia seguía a Will, un adolescente de Filadelfia que se muda al lujoso barrio de Bel-Air para vivir con la familia de su tía Vivian. A lo largo de seis temporadas, la serie mostró con humor y sensibilidad el contraste entre su origen humilde y la vida acomodada de sus familiares en California, convirtiéndose en un referente cultural de los años noventa.