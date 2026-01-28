Mamá de Yeison Jiménez denuncia uso indebido de la imagen del cantante, quien murió en accidente aéreo: ‘¡Respeten!’

Luz Mery Galeano, madre del cantante de música popular Yeison Jiménez, habló por primera vez con un medio de comunicación para denunciar el uso indebido de su nombre en redes sociales, donde, según afirmó, circulan cuentas falsas, se comercializan productos sin autorización y se difunde información que no ha sido verificada.

Sus declaraciones se dan cuando han transcurrido más de dos semanas del accidente de avioneta en el que fallecieron el artista caldense y otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, hecho que conmocionó al mundo de la música popular. Desde entonces, distintos sectores han impulsado homenajes y actos conmemorativos para rendir tributo a su trayectoria y legado artístico.

Yeison Jiménez tenía 43 años de edad. Su aporte a la música colombiana es apreciado por muchos. (Billboard/Captura)

Sin embargo, la mamá de Yeison Jiménez contó que mucha de la información que está circulando no es verdad y que incluso están vendiendo las mismas gorras de la empresa familiar.

Mamá de Yeisón Jiménez pidió respeto a su legado

Este martes 27 de enero, la mamá del cantante compartió un sentido mensaje en el programa Día a Día de Caracol Televisión. Allí no solo recordó los mejores momentos de la infancia y de la carrera musical de Yeison Jiménez, sino que también pidió sincero respeto para el legado de su hijo.

En la entrevista con el medio ya citado, Luz Mery Galeano dijo que quiere “respeto de ir a sacar el contenido original de él”.

“Lo he visto en estados y todo, sacan donde él promocionaba sus gorras, sus cosas y lo suben como si él estuviera acá y es tanta payasada (...) luego promocionan los productos de ellos", aseguró.

Frente a esto, destacó que no quiere decir que los seguidores no pueden vender cosas y tener sus negocios, pero que es necesario “ser honestos con el tema”.

“Cuando las personas están vendiendo las gorras, deben decir que tienen es la réplica de la de Yeison Jiménez (...) pero no aprovechar esa situación para ir a comercializar algo y que respeten el nombre de mi hijo“, explicó a los televidentes.

Yeison Jiménez era uno de los artistas colombianos más reconocidos de su país. (el tiempo colom/medios colombianos)

De hecho, también destacó en medio de la entrevista que su principal propósito para tener el valor de salir y hablar en uno de los momentos más difíciles de su vida es precisamente no permitir que sigan utilizando la imagen del cantante sin autorización o con fines económicos.

En ese mismo sentido, Luz Mery Galeano se refirió a la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, de quien aseguró no suele compartir su vida privada en redes sociales y ya hay “más de siete cuentas falsas” a su nombre.

Esto dijo la mamá de Yeison Jiménez sobre el homenaje en el Movistar Arena, de Bogotá

En medio de su relato recordó los momentos que vivió en el sentido homenaje en el recinto del Movistar Arena, donde la familia, los amigos, colegas y sus seguidores cantaron a una sola voz todas sus canciones para darle el último adiós.

“Fue una jornada donde la gente llegó muy lúcida y con ese amor y cariño que sintió hacia él”, dijo.

Sin embargo, Luz Mery Galeano confesó qué fue lo que percibió en medio de la jornada.

“En medio del dolor,yo pude percibir que ya las cosas como que se habían salido fuera de controly nosotros queríamos que toda la gente pudiera estar con su ídolo y darle el último adiós (...) la última jornada fue un caos total", contó.