¿Qué causó el mortal accidente de avión de Yeison Jiménez? Estas son las tres líneas de la investigación

Yeison Jiménez, fallecido en un mortal accidente de avión, tenía una destacada carrera como cantante y compositor de música popular.

La muerte del famoso cantante colombiano Yeison Jiménez, en un trágico accidente de avión, enlutó la música de Latinoamérica y, de paso, generó múltiples dudas sobre las causas del estremecedor suceso.

En el siniestro también fallecieron cuatro miembros del equipo de Jiménez, identificados como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora; así como el capitán Fernando Torres.

El hecho ocurrió el pasado sábado 10 de enero hacia las 4:11 p. m., cuando la avioneta matrícula N325FA se desplomó en zona rural del departamento de Boyacá.

Imágenes grabadas por testigos que atendieron el suceso mostraron la magnitud del impacto: la aeronave envuelta en llamas y sin señales de sobrevivientes.

Jair Cruz y su recuerdo junto a Yeison Jiménez

Horas después, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil emitió un comunicado informando del incidente aéreo. En este reporte preliminar confirmó que el accidente se presentó entre los municipios de Paipa y Duitama y que el plan de vuelo radicado a nombre de este avión era con destino a la ciudad de Medellín.

Por el momento, en coordinación con el Ministerio de Transporte y la Fiscalía General de Colombia se mantiene abierta una indagación por el choque que involucró a la avioneta Piper PA-31 Navajo, propiedad de Yeison Jiménez.

Las tres líneas de investigación que se tienen por el siniestro

El avión en el que viajaba Yeison Jiménez y varios miembros de su equipo se desplomó el pasado 10 de enero. (Archivo)

En un primer momento, las autoridades indicaron que la aeronave, que partió del Aeropuerto Juan José Rondón, ubicado en Paipa, Boyacá, no había logrado despegar y que el choque se había dado en tierra. Sin embargo, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez, confirmó que voló pocos minutos y luego cayó.

Se debe destacar que, hasta el momento, las causas del hecho no han sido reveladas por el equipo técnico de la Aeronáutica Civil, que se encarga de estudiar todas las condiciones y posibilidades que habrían provocado el desplome de la misma.

A través de un comunicado, el Ministerio de Transporte precisó que acompaña la indagación del accidente y que, de forma preliminar, se manejan “tres líneas principales de análisis”.

En este informe se indicó que, de acuerdo con los testimonios de testigos presenciales recogidos por dicha entidad, “la aeronave volaba a baja altura, aproximadamente a 50 metros sobre el terreno”, con una distancia de una milla de la cabecera de la pista del aeropuerto de Paipa, y que el impacto inicial provocó “un rebote”.

Se puntualizó que, con el segundo contacto con el suelo, “se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”. Estas son las tres líneas de investigación que se mantienen:

Conforme con el Ministerio , la primera variable que se indaga es el componente operacional: la entidad detalló que en este punto se “evalúan las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas”.

la entidad detalló que La segunda arista de la investigación es el componente técnico y de mantenimiento: en este punto se “revisan manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad”.

Finalmente, se evalúan los factores humanos: el Ministerio de Transporte precisó que “analizan el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes”.

Yeison Jiménez, además de su faceta como músico, tenía una amplia familia. (Instagram)

En una entrevista con la W Radio, el coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, también explicó que es necesario verificar una línea técnica, es decir, “todo lo relacionado con la parte de mantenimiento, con la parte de trazabilidad, aeronavegabilidad y funcionalidad de la aeronave”.

De igual forma, se revisa todo lo relacionado a nivel operacional, relacionado con “las circunstancias y los cálculos de vuelo, el peso, el balance y el performance de la aeronave, así como las condiciones en las que estaba desarrollando el vuelo en ese momento”. Además de los factores humanos.

En paralelo, el director de esta entidad señaló que son necesarios los estudios de las condiciones del aeródromo cuando la aeronave despegó, ya que son “especiales” debido a la altura del lugar (que supera los 2.500 metros sobre el nivel del mar), la longitud de la pista y “los obstáculos que pueden presentarse”.