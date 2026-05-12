Majo Ulate sorprende al retomar una pasión que dejó hace 12 años: vea su video en el tubo

Majo Ulate es maquillista, estilista, artista y empresaria. Cada faceta de su vida la comparte con sus seguidores en redes sociales.

La empresaria Majo Ulate es algo así como “una caja de sorpresas” gracias a los muchos talentos que tiene (artista plástica, emprendedora, modelo, maquillista y estilista) y que constantemente comparte con sus seguidores en redes sociales.

En uno de sus últimos posteos, la novia del presentador Mauricio Hoffmann mostró un detalle sobre su vida que pocos conocían, aunque era algo que hace varios años practicó.

Con un video donde se le ve esforzándose al máximo, Majo enseñó que retomó las clases de pole dance, un deporte artístico que es muy practicado en nuestro país y que, internacionalmente, cuenta con campeonatos profesionales.

Más allá de que muchos relacionan esta práctica con clubes nocturnos, es de gran exigencia física y mental, y eso quedó en evidencia en el video que compartió Ulate en sus redes sociales.

“Más de 12 años de no recibir una clase de pole. A veces creemos que ‘es tarde’ para volver a conectar con lo que nos hacía felices cuando éramos más ‘jóvenes’”, fue el mensaje que compartió la maquillista en la publicación.

En las imágenes se le ve realizando calentamientos y algunos movimientos en el tubo, guiada por una instructora que la alienta con cada logro y lo celebra con ella.