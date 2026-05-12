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Majo Ulate sorprende al retomar una pasión que dejó hace 12 años: vea su video en el tubo

La empresaria y maquillista mostró el esfuerzo que realizó al volver a este deporte que combina alto impacto y arte

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Por Jessica Rojas Ch.
Majo Ulate, creadora de contenido y maquillista
Majo Ulate es maquillista, estilista, artista y empresaria. Cada faceta de su vida la comparte con sus seguidores en redes sociales. (Rafael Pacheco)







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Majo UlatePole Dance
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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