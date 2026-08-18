Majo Ulate revela por qué aceptó participar en ‘Mira quién baila’ luego de rechazar varias invitaciones para concursar

Majo Ulate se sinceró con sus seguidores sobre su participación en 'Mira quién baila'.

La maquillista y creadora de contenido Majo Ulate reveló por qué aceptó participar en Mira quién baila (MQB), luego de rechazar la invitación en tres ocasiones.

Ulate había contado en redes sociales que la producción de Teletica la invitó varias veces a formar parte de distintos formatos del canal; sin embargo, hasta ahora no había aceptado. Incluso, al anunciarla como concursante, el canal aludió a los intentos previos con el mensaje: “La cuarta propuesta es la vencida”.

Su incorporación a la nueva temporada sorprendió a sus seguidores, quienes le preguntaron por qué esta vez decidió sumarse al concurso de baile.

“Estoy en mi mejor momento físicamente hablando, estoy sin mascota, estoy sin hijos, con una pareja estable compartiendo las responsabilidades de una casa, no estoy sola... Porque ustedes me lo han pedido demasiado, porque siempre me he regido bajo mis propias reglas”, explicó Ulate.

La creadora de contenido agregó que este año logró acomodar su agenda para dedicarse al formato durante tres meses. “Es algo que en otros años no pude hacer”, aseguró.

Además, Ulate contó que las parejas de baile se darán a conocer hasta el 4 de setiembre.

Además de la creadora de contenido, la nueva temporada de Mira quién baila —cuyo estreno está previsto para setiembre— contará con la participación del cantante Tapón; la influencer y empresaria Karla Quesada; el humorista Mauricio Artavia (Papi Pazz); y la influencer Jasmine Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños.

Además, calentará la pista el bailarín y exfigura de televisión JP; las presentadoras Natalia Monge y Rose Davis, así como los influencers Antuan Fallas y Alex Alvarado.

El programa será conducido por Édgar Silva. Además, las ex Miss Costa Rica Natalia Carvajal, ganadora del certamen en 2018, y Lisbeth Valverde, coronada en 2023, formarán parte del espacio.