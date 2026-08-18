Viva

Majo Ulate revela por qué aceptó participar en ‘Mira quién baila’ luego de rechazar varias invitaciones para concursar

Su incorporación a la nueva temporada sorprendió a sus seguidores

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Por Fátima Jiménez
Majo Ulate, creadora de contenido y maquillista
Majo Ulate se sinceró con sus seguidores sobre su participación en 'Mira quién baila'. (Rafael Pacheco Granados)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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