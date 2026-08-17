Viva

Mauricio Hoffmann no pudo ocultar sus nervios al presentar a Majo Ulate en ‘Mira quién baila’: ¡hasta beso hubo!

La pareja compartió un momento muy íntimo en vivo

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Por Fátima Jiménez y Fiorella Montoya
Majo Ulate y Mauricio Hoffmann
Majo Ulate y Mauricio Hoffmann compartieron un baile en la presentación de la maquillista como parte del grupo de 'Mira quién baila'. (Captura de video)







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Majo UlateMira quién baila
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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