Mauricio Hoffmann no pudo ocultar sus nervios al presentar a Majo Ulate en ‘Mira quién baila’: ¡hasta beso hubo!

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann compartieron un baile en la presentación de la maquillista como parte del grupo de 'Mira quién baila'.

Este lunes, la producción de Mira quién baila (MQB) anunció a sus participantes para la tercera temporada del programa, y una de las concursantes que más llamó la atención fue la novia de Mauricio Hoffmann, Majo Ulate.

La presentación oficial de los diez concursantes fue durante el programa De boca en boca, donde fue Hoffmann el encargado de presentar a Ulate. La describió como una mujer “que pinta, hace ejercicio, una persona protectora y que llega con sorpresas y dulzura”; esta última parte la colocó el presentador.

Incluso, antes de que entrara al set, dijo “vamos” en medio de las bromas de sus compañeros, quienes le pedían que no se pusiera nervioso ni sudara. Al pisar el set, Mauricio dijo que “le dieron ganas de bailar” y de inmediato compartió una breve salsa junto a la nueva bailarina.

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann se besaron en vivo, protagonizando un momento que causó emoción entre los presentes. (Captura de video)

Frente al resto de sus compañeros, un beso selló el momento que compartieron en televisión nacional. Sin embargo, Mauricio no pudo ocultar las emociones que lo inundaron durante la presentación.

“Una confesión, me siento más nervioso ahorita que cuando iba a ser participante, estoy sudando y todo”, afirmó.

El presentador dijo que apoyará a Ulate a ojos cerrados.