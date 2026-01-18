Majo Ulate está de luto por la muerte de un ser muy especial: ‘Se acabó el sufrimiento de los dos’

La maquillista Majo Ulate compartió con sus seguidores el sentimiento que la embarga en este difícil momento.

La maquillista y creadora de contenido Majo Ulate está de luto tras la muerte de su querido gatito Nacho, un compañero que fue muy especial e importante en su vida.

La noticia fue dada a conocer la noche del sábado 17 de enero, cuando Ulate compartió en sus redes sociales los últimos momentos junto a su fiel mascota. El gatito fue sometido a eutanasia luego de que le detectaran una enfermedad avanzada, la cual fue diagnosticada demasiado tarde.

El jueves anterior, la maquillista confirmó que Nachito, de 9 años, padecía insuficiencia renal crónica y pancreatitis, condiciones que le hicieron perder el apetito. Según explicó, desde abril había notado que el gato no comía bien, pero al principio pensó que era solo una cuestión de gustos, hasta que decidió realizarle exámenes para conocer el estado de sus riñones.

En ese momento, Majo anunció que si en dos semanas su mascota no mostraba mejoría bajo el tratamiento, tendría que dejarlo partir. Sin embargo, la decisión llegó antes de lo esperado.

Majo Ulate informó el jueves que su gatito padecía una enfermedad crónica. (Tomada de redes sociales )

El sábado por la tarde, la creadora de contenido publicó un mensaje lleno de amor y resignación para comunicar el fallecimiento de su amado Nachito:

“La vida me concedió ser fuerte, estar tranquila y no llorar en el último minuto de mi bebé (...). Mi gordo ya a esta hora debe estar peleándose con todos los gatitos del otro lado, comiendo pizzita y salchichas con huevito. Los amo, es muy extraño este sentimiento, pero estoy tan triste y tan feliz, por qué hoy, se acabó el sufrimiento de los dos”, escribió Ulate.

La maquillista también agradeció a su comunidad digital por los mensajes llenos de cariño que ha recibido durante este difícil proceso. Como forma de despedida, preparó un pequeño altar con velas y fotografías en honor a su inseparable compañero de vida.