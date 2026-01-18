Viva

Majo Ulate está de luto por la muerte de un ser muy especial: ‘Se acabó el sufrimiento de los dos’

La maquillista agradeció a su comunidad digital por los mensajes llenos de cariño que ha recibido durante este difícil proceso

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Majo Ulate, creadora de contenido y maquillista
La maquillista Majo Ulate compartió con sus seguidores el sentimiento que la embarga en este difícil momento. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Majo UlateGatoFallecimiento
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.