Majo Ulate revela que está a punto de cumplir una meta: vea cuál es

Majo Ulate es creadora de contenido, empresaria, maquillista y, próximamente, bachiller en Bellas Artes.

Por medio de historias de Instagram, Ulate contó a sus seguidores que se encuentra a pocos cursos de obtener el bachillerato en Bellas Artes.

“A 8 cursos de ser bachiller en Bellas Artes. ¿Quién lo diría?”, expresó la maquillista.

Esta carrera ofrece a los estudiantes la posibilidad de especializarse en una de las tres disciplinas de las Bellas Artes: pintura (óleo, acuarela y pastel), grabado o escultura.