Majo Ulate aclara rumor que una mujer lanzó sobre ella: ‘¡Qué atrevida!’

Majo Ulate se refirió a un comentario que recibió hace semanas y aseguró que es falso.

La creadora de contenido y maquillista Majo Ulate salió a desmentir un rumor que circulaba en redes sociales, luego de que una usuaria la etiquetara en un video que aseguraba que algunas influencers se hacen preguntas a sí mismas para responder únicamente lo que les conviene o abordar temas específicos.

Ante esto, Ulate reaccionó y calificó de “atrevida” a la mujer que la mencionó por hacer ese tipo de afirmaciones.

“¡Qué atrevida! Yo ni contesto las preguntas. Más bien quería ponerle que mis seguidoras me hacen reclamos porque no contesto las preguntas. La gente sí es grosera”, afirmó Ulate.

No obstante, aunque tuvo la intención de responderle a la usuaria, prefirió no hacerlo.

La influencer también aclaró que, cuando realiza estas dinámicas, suele responder tres o cuatro preguntas. Sin embargo, reconoció que en muchas ocasiones se le olvida contestarlas o simplemente se le pasa el plazo de 24 horas que permite la plataforma.