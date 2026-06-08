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Majo Ulate aclara rumor que una mujer lanzó sobre ella: ‘¡Qué atrevida!’

La maquillista se mostró molesta por la insinuación de la usuaria

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Por Fátima Jiménez
Majo Ulate, creadora de contenido y maquillista
Majo Ulate se refirió a un comentario que recibió hace semanas y aseguró que es falso. (Rafael Pacheco Granados)







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Majo Ulate
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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