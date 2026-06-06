Viva

¿Habrá boda? La contundente respuesta de Mauricio Hoffmann ante un posible compromiso con Majo Ulate

El presentador de Teletica ha estado casado en dos ocasiones y actualmente tiene una relación sentimental con Majo Ulate

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El presentador Mauricio Hoffmann y su novia María José Ulate, mejor conocida como Majo Ulate.
El presentador Mauricio Hoffmann y su novia María José Ulate, tienen cerca de cinco años de relación. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio HoffmannMajo Ulate
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.