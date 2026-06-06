¿Habrá boda? La contundente respuesta de Mauricio Hoffmann ante un posible compromiso con Majo Ulate

El presentador Mauricio Hoffmann y su novia María José Ulate, tienen cerca de cinco años de relación.

Mauricio Hoffmann hizo una revelación sobre un tema del que habla muy poco y con una respuesta inesperada que tiene que ver con su pareja sentimental, Majo Ulate, y el compromiso máximo ante la Iglesia.

Las declaraciones las dio al expresentador de Repretel Edgardo Camacho, quien le consultó directamente: “¿Enamoradísimo?” y Hoffmann le respondió: “Muy feliz, muy enamorado”.

Posteriormente, el creador de contenido le dijo: “Si se casa, me invita, ¿no le hace falta?”. Hoffmann, con el carisma que lo caracteriza, respondió: “La tercera es la vencida, dicen; no, Edgardo, yo creo que ya uno no está para bodas”, confesó.

También reveló que le hubiera gustado tener tres hijas; sin embargo, Majo Ulate ha expresado que no desea convertirse en madre.

El presentador de Teletica ha contraído matrimonio en dos ocasiones: la primera con Vivian Campos y la segunda con Éricka Morera, con quien comparte una hija, Zoé.

Por otro lado, con Ulate tiene una relación desde hace casi cinco años y ambos se han mostrado muy felices de los momentos que comparten juntos.