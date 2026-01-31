Viva

Maikol Yordan apaga un rumor y llama a votar: Quiero ‘una Costa Rica en paz, donde todos puedan salir sin miedo’

El comediante Mario Chacón utilizó a su personaje de La Media Docena para llevar un claro mensaje previo a las elecciones de este domingo

Por Fiorella Montoya
El mensaje del comediante Mario Chacón es un guiño directo a la producción 'Apaguemos este incendio juntos', de la productora Melany Mora, estrenada el 26 de enero.
El mensaje del comediante Mario Chacón es un guiño directo a la producción 'Apaguemos este incendio juntos', de la productora Melany Mora, estrenada el 26 de enero.







