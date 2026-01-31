Maikol Yordan apaga un rumor y llama a votar: Quiero ‘una Costa Rica en paz, donde todos puedan salir sin miedo’

El mensaje del comediante Mario Chacón es un guiño directo a la producción 'Apaguemos este incendio juntos', de la productora Melany Mora, estrenada el 26 de enero.

Las elecciones en Costa Rica motivaron a que Maikol Yordan, personaje de La Media Docena, publicara un video para combatir noticias falsas generadas con inteligencia artificial (IA). El comediante Mario Chacón aprovechó el humor para hacer un llamado al voto informado y al respeto mutuo durante la jornada democrática de este domingo 1.º de febrero.

En el video, el personaje relató que varias personas lo llamaron alarmadas por una noticia falsa. “Toda la gente me llamó asustada y me decía: ‘Maikol Yordan, ¿es cierto que se quemó la casa de su abuelita?’”, expresó. Este personaje representa a un hombre de campo y la casa de su abuela está ubicada en una finca.

Luego aclaró el origen del rumor. “Después me explicó mi hijo que eso era la inteligencia artificial”, señaló el comediante. Con humor, agregó: “Yo dije que la IA seguro llegó a pagar todo el incendio, porque cuando fui a ver, todo estaba bien, gracias a Dios”, comentó con la inocencia característica de Maikol.

El video funcionó como un guiño directo a la producción Apaguemos este incendio juntos, estrenada el 26 de enero por la productora audiovisual Melany Mora.

El audiovisual difundió un mensaje sobre la defensa de la democracia, al mostrar una casa quemándose. El objetivo fue incentivar el voto y rechazar el autoritarismo dentro del contexto político nacional.

Maikol Yordan retomó esa idea en su mensaje: “Este domingo son las elecciones y hay que salir a votar”, afirmó en el video.

También destacó el ambiente familiar previo a la votación. “Mis chiquillos andan contentos con banderas de todos los colores”, comentó.

El comediante insistió en la necesidad de respeto durante el proceso electoral. “No vale la pena andarnos gritando ni insultando... el lunes ya somos un solo país”.

En otro momento del video, el personaje pidió reflexionar antes de emitir el voto. “Piense bien su voto, y escoja lo que usted quiera para Costa Rica”, dijo.

Explicó que desea dejar a sus hijos “una Costa Rica en paz, donde todos puedan salir sin miedo... Salga, disfrute, lleve su banderita y vote por quien usted quiera”, concluyó.