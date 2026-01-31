Así se vive la previa de las elecciones 2026 en pueblos de Cartago: un agricultor ‘pancista’ y el acomodo en las escuelas

Pedro Guzmán colocó banderas de varios partidos en el cajón de su camión como tradicionalmente lo hace cada cuatro años.

La previa de la jornada electoral empieza a calentar en medio de un frío y nublado día en Cartago. La Nación visitó algunas de las localidades de la Vieja Metrópoli; en Cot de Oreamuno, un agricultor llama la atención con banderas de cuatro partidos políticos en su camión.

Se trata de Pedro Guzmán, el hombre al que sus conocidos le dicen “pancista” por colocar banderas de diferentes colores en el cajón de su camión.

Él no se lo toma mal, al contrario, se ríe y bromea al considerarse un tipo raro, pero asegura que no está indeciso.

Para don Pedro, se trata de una tradición que repite cada cuatro años conforme se acerca la jornada electoral.

Cuando La Nación lo encontró, se dirigía a Cot para trabajar. Las banderas en el cajón del camión eran del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Partido Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Pedro Guzmán reconoce que le dicen "pansista", pero a él no les molesta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según explicó Guzmán, cada cuatro años pone en su camión las banderas de las agrupaciones que lideran las encuestas, como una forma simbólica de reflejar el pulso político del momento.

El productor agrícola afirma que, más allá de los partidos, lo que espera es que quien resulte electo como presidente logre encaminar al país y atienda con seriedad al sector agropecuario.

Don Pedro circulaba en la carretera a Cot de Oreamuno, Cartago, con su camión ataviado con cuatro banderas y cargado con leña. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Escuelas se preparan para el Día E

Mientras don Pedro Guzmán recorre las carreteras de Oreamuno con sus cuatro banderas, las escuelas de Cartago son ordenadas y alistadas para la jornada laboral que comienza este domingo a las 6 a. m.

En la escuela Monseñor Sanabria Martínez, en San Rafael de Oreamuno, el guardia de seguridad ayuda a preparar las aulas que en menos de 24 horas serán juntas receptoras de votos.

Tienen que limpiar todos los espacios, acondicionar las aulas retirando pupitres sobrantes, acomodar la mesa que servirá como urna, rotular todas las juntas con su respectivo número y padrón, y poner cintas amarillas para delimitar las áreas habilitadas con los demás sectores de la escuela.

Hoy los pabellones se ven vacíos, pero pronto estarán llenos de personas y colores de la fiesta democrática.