Mahyla Roth ya tiene fecha para entregar la corona; conozca todos los detalles aquí

La miss Universo Costa Rica, Mahyla Roth, ya tiene fecha para entregar su corona. La organización de Miss Universe Costa Rica dio a conocer los primeros detalles de la competencia.

El periodo de inscripciones será del 8 de diciembre del 2025 al 25 de enero del 2026, y las interesadas podrán completar el formulario de participación a través de las páginas oficiales del certamen.

La sesión final, denominada Gala Dorada en esta edición, se realizará el 9 de mayo del 2026, a las 8 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Será esa noche cuando Roth entregue la corona a su sucesora, quien representará al país en el Miss Universo 2026, que se llevará a cabo en Puerto Rico.

Miss Universe Costa Rica también anunció que las entradas para la gala final estarán disponibles a partir de enero del 2026 y que los boletos se dividirán en tres modalidades: vip golden, entrada plata y entrada fiesta de la corona.

La información fue dada a conocer en una conferencia de prensa realizada este martes en el hotel AC Marriott, en Avenida Escazú, donde Roth reiteró su gratitud por el respaldo recibido.

“No me canso de dar gracias por todo el amor, por todo el apoyo, por cada una de las personas que se me acercan (...). Reiterar mi compromiso, no solo con la organización, sino con todo el pueblo costarricense”, comentó la reina de belleza, quien afirmó que aprovechará al máximo el tiempo que le queda de reinado.