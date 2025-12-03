Viva

Mahyla Roth ya tiene fecha para entregar la corona; conozca todos los detalles aquí

La organización confirmó las fechas de inscripción, la gala final y la venta de entradas para la edición 2026 de Miss Universe Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Mahyla Roth ya recibió su banda oficial con el nombre de Costa Rica.
Mahyla Roth representó a Costa Rica en el Miss Universo 2025. (Miss Universe CR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mahyla RothMiss Universe Costa RicaMiss Universo 2026Miss Universe Costa Rica 2026
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.