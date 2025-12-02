Mahyla Roth se retira de los certámenes tras Miss Universo y debutará como presentadora en este canal

Mahyla Roth regresó a Costa Rica tras su paso por Miss Universo 2025 y su primera intervención pública estuvo marcada por fuertes anuncios. La Miss Universe Costa Rica anunció que puso fin a los certámenes de belleza y que debutará como presentadora en la televisión.
Según comentó en una rueda de prensa llevada a cabo este 2 de diciembre, su reciente participación en Tailandia fue la última; cerrando un ciclo que inició hace 18 años.
“Ya le cumplí el sueño a esa Mahyla de ocho años y hasta aquí llegó mi participación en los concursos de belleza. Me hace muy feliz que me vean proyectado en otro; pero no, mi sueño siempre fue Miss Universo”, comentó.
Además, adelantó que estará muy cerca a la organización de Miss Universe Costa Rica en el proceso de 2026 y que incursionará como presentadora en el canal OPA, para el certamen del año entrante.
“Soy una mujer multifacética. A mí me encanta explotar mi potencial al máximo y ser presentadora es algo que, desde que soy una niña, me ha apasionado muchísimo y me ha llamado mucho la atención”, expresó.
-Noticia en desarrollo