Viva

Mahyla Roth se retira de los certámenes tras Miss Universo y debutará como presentadora en este canal

La modelo hizo el sorpresivo anuncio en una conferencia de prensa

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Mahyla Roth
Mahyla Roth quedó en el top 30 de Miss Universo y ahora da paso a su faceta como presentadora en televisión. (Miss Universo 2025)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mahyla RothOPAMiss Universo 2025
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.