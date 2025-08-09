Madre de Malcolm-Jamal Warner rompe el silencio tras su trágica muerte en Costa Rica

El actor Malcolm-Jamal Warner y Pamela Warner asisten a la 57.ª entrega anual de los Premios Grammy.

La madre de Malcolm-Jamal Warner, Pamela Warner, habló por primera vez tras la muerte de su hijo, recordado por interpretar a Theo Huxtable en la serie The Cosby Show.

El actor, de 54 años, falleció el domingo 20 de julio por ahogamiento en Playa Grande, Limón, mientras disfrutaba de unas vacaciones en Costa Rica. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Warner jugaba con su hija de 8 años en la orilla cuando decidió ingresar al mar junto a un amigo. Minutos después, ambos fueron arrastrados por una fuerte corriente.

El amigo logró salir por sus propios medios, pero el actor no tuvo la misma suerte. Un turista, médico de profesión, lo rescató y lo llevó a la orilla, donde ya se encontraba sin signos vitales. Otros dos médicos turistas y personal de la Cruz Roja Costarricense intentaron reanimarlo con primeros auxilios y un desfibrilador, sin éxito.

El informe forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. El OIJ confirmó que se trató de un accidente.

Pamela Warner expresó en redes sociales que la familia vivía un profundo dolor por la pérdida. Recordó que él fue un hombre bondadoso y con gran vocación por inspirar a otros a descubrir su fortaleza interior.

Relató que su hijo fue un esposo, padre e hijo excepcional, y que además de ser su hijo, fue su maestro, confidente, socio y mejor amigo. También mencionó que su padre se sentía orgulloso y lo amaba incondicionalmente.

Pamela describió a Malcolm como un apasionado de la actuación, quien desde los 8 años decidió que quería estar sobre un escenario. A los 26 años inició su carrera musical como bajista y fundó la banda Miles Long. Como poeta y músico, lanzó cuatro discos, obtuvo dos nominaciones al Grammy y ganó uno.

Destacó que su hijo dejó huella en todas las personas que lo conocieron y que sentirse su madre fue una bendición.

Explicó que él “nació en el agua y partió en el agua”, afirmando que su misión en la vida se había cumplido. Añadió que en el momento del accidente no sufrió y estaba en paz.

Pidió a quienes lo conocieron que conserven vivos sus recuerdos para mantener su espíritu y el legado de paz, amor y alegría que transmitió.

Mensaje de la madre de Malcolm-Jamal Warner, Pamela Warner. (Pamela Warner/Redes sociales)

