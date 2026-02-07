Madre de influencer da serio mensaje por violentas amenazas contra ella y su hija tras elecciones: ‘No es bonito ver la lapidación’

La influencer Paula Monge se convirtió en una figura muy vocal y representativa de las juventudes de Costa Rica.

La madre de la reconocida influencer Paula Monge se refirió a la ola de ataques y amenazas que recibió tras los resultados de las elecciones nacionales de este 1.° de febrero.

En una carta abierta, publicada en sus redes sociales, la mujer habló ampliamente sobre el odio que ha palpado en internet, el estado de su hija y lo retador que se vuelve para una mamá ver a su hija en una situación como esta.

Cabe destacar que, sumado a los ataques privados a su hija, un posteo en el Facebook de La Nación, sobre la noticia que informa de la violencia contra Monge, fue también blanco de hostilidad.

En dicha publicación, usuarios incluso amenazan con perpetrar violencia sexual contra la influencer y su madre.

La carta de la madre de Paula Monge

Al iniciar su texto, la madre de Monge validó la labor que su hija ejerce como comunicadora y su papel como divulgadora en temas políticos, así como de opositora no solo de este gobierno.

“Ella tiene un criterio propio, le gusta leer y es sumamente rigurosa al momento de investigar, verificar las fuentes de la información y transmitirla de una manera potable para hacerla más entendible”, dicta el texto.

Además, hizo hincapié en que comprende que su hija no le cae bien a toda la población y que incluso hay sectores de la población que ni siquiera saben de ella o de su trabajo en redes sociales.

“Me consta, por ejemplo, que muchas personas que leen las publicaciones de La Nación, en Facebook, no saben quién es Paula y nunca la habían oído mencionar antes. Yo misma no sé quién es el tiktoker que va a ocupar una curul en la próxima Asamblea Legislativa”, declaró.

Este es uno de los mensajes violentos que recibió Paula Monge. (Instagram)

Seguidamente, expresó que la voz de una mujer joven en temas políticos puede resultar desagradable para algunos y que la información y evidencias que Monge aporta en su contenido, desafía a los fanatismos que niegan a ultranza todo lo que no les favorezca.

“Escuchar a Paula en sus videos no colabora a sostener tanta negación y creo que es por eso que haya algunos cuantos que, no soportando el mensaje, ataquen a la mensajera. Todo eso lo entiendo, pero jamás, jamás justificaré la violencia, ni contra ella ni contra nadie”.

Por otra parte, agradeció a quienes se han solidarizado con ella y su hija tras la violencia digital de la que ha sido víctima.

“Pau está muy bien, solo se siente un poco abrumada, no por los mensajes de odio ni por alguna que otra amenaza; en realidad se siente abrumada por ser el centro de tanta atención, por los mensajes y llamadas de amoroso apoyo, porque sí, esos son más que los otros”, comentó.

“A Paula la vamos a cuidar entre todas y todos, amén de lo que Dios ya de por sí, cuida de ella”, agregó.

Finalmente, aunque aseguró que respalda completamente la autonomía de su hija, no ocultó que, a nivel personal, es muy complejo vivir de cerca una escalada de odio de tal magnitud contra su hija.

“Esto no resulta fácil para mí como madre, no es bonito ver la lapidación colectiva en las redes sociales, el ensañamiento de muchos hombres y también de mujeres. Tampoco es fácil querer interponer una denuncia y saber que no puedo hacerlo porque el ataque no se dirige a mí y porque ella es una mujer adulta”.

“Ella está bien, todos estamos bien y anhelamos de corazón, que nuestro país también lo esté, que no se nos mueran ni la libertad de expresión ni el ‘Pura vida’ del que tan orgullosos nos hemos sentido. Los odios andan sueltos, pero que no se nos olvide que, como canta Silvio, solo el amor engendra la maravilla”, concluyó.

Observatorio de género y medios repudia violencia contra Paula Monge

El Observatorio de género y medios publicó este comunicado en repudio de la violencia digital que sufre Paula Monge. (Observatorio de género y medios)

El Observatorio de género y medios también se pronunció y repudió lo sucedido mediante un comunicado. La organización defendió la labor de Monge y externó su preocupación por los mensajes que recibió la influencer.

“Resulta vergonzoso y reprochable leer los comentarios que acompañan una noticia que denuncia las amenazas que ha recibido Paula tras las elecciones nacionales. En ellos, personas llenas de odio exhiben su violencia mediante insultos y descalificaciones”, se lee en el pronunciamiento.

“La mayoría de estos ataques provienen de hombres que, sin argumentos, buscan desacreditar sus opiniones, difamarla e incluso amenazan con ejercer violencia sexual, no solo contra ella, sino también contra su madre”, dice el texto más adelante.

Además, el ente recordó que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 7 de cada 10 periodistas y defensores de los derechos humanos enfrentan violencia digital por su trabajo.

“Frente a esta realidad, es urgente e impostergable fortalecer y aplicar legislación que sancione penalmente la violencia digital. El silencio y la impunidad también son formas de violencia”, advirtió el organismo.

“Nuestro apoyo a Paula Monge y a todas las mujeres que resisten y alzan la voz, aun cuando intentan callarlas”, finaliza el mensaje.