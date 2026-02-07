Viva

Madre de influencer da serio mensaje por violentas amenazas contra ella y su hija tras elecciones: ‘No es bonito ver la lapidación’

La mujer se refirió a los ataques que recibió Paula Monge, a raíz de las elecciones nacionales de Costa Rica. El observatorio de género y medios también repudió la escalada de odio

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Paula Monge
La influencer Paula Monge se convirtió en una figura muy vocal y representativa de las juventudes de Costa Rica. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Paula Mongeinfluencerelecciones nacionales
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.