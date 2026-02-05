Reconocida influencer recibe amenazas tras elecciones nacionales: ‘Que la desaparezcan’

La creadora de contenido costarricense Paula Monge expuso que, tras los resultados de las elecciones nacionales del pasado 1.° de febrero, ha recibido una gran cantidad de amenazas y mensajes violentos.

Monge ha construido durante varios años una amplia plataforma en redes sociales, donde divulga contenido informativo y crítico sobre temas sociopolíticos, lo que la ha convertido en una figura vocal de las juventudes ticas.

Aunque se ha manifestado indignada por hechos que involucran a funcionarios y políticos de diversos sectores, sus denuncias contra acciones del actual gobierno y el movimiento chavista son las que le han valido la mayor cantidad de ataques de odio.

Según comentó, este lunes 2 de febrero amaneció con muchas muestras de apoyo de parte de personas que, al igual que ella, sienten preocupación y lamentan la continuidad del chavismo en el poder. No obstante, también proliferaron los mensajes amenazantes.

Uno de esos, según evidencia una captura de pantalla, le consulta de forma retórica si ella sabe que “ganaron los jaguares” y, posteriormente, en tono hostil, muestra su deseo de que Monge sea víctima de censura y hasta desaparecida por las autoridades.

“Ojalá a usted le quiten las garantías y no la dejen salir por necia, el gobierno debería hacer lo que hacía Nicolás Maduro en Venezuela, que la desaparezcan por necia. Qué rico me sabe y todos tus videitos de nada sirvieron. Vaya usted y todo sus miaus a la fuente de la Hispanidad”, se lee en el mensaje de un usuario identificado como Sofía.

Esto es uno de los mensajes hostiles que recibió Paula Monge recientemente. (Instagram)

La situación no ha finalizado, por lo que este miércoles, la comunicadora decidió compartir evidencias de los ataques. En uno de estos, un hombre, quien figura como Fernando en Instagram, le pide a la influencer que se vaya de Costa Rica.

“Da mucha vergüenza que seas tica. ¿Por qué no se va del país si tanto llora? Nos haría un favor. Debería irse”, dice el texto.

Ante esto, Paula Monge le responde: “Es un poco agresivo mandar insultos por mensaje desde las 7 a. m. ¿No te parece? Creo que no me voy a ir, pero gracias por la sugerencia”.

Más adelante, la productora audiovisual y activista recalcó que ya está acostumbrada a la violencia que recibe en redes sociales y que la razón detrás de exponer los casos concretos es dejar en evidencia públicamente a las personas que los emiten.

“Si los publico no es para que me tengan lástima”, detalló.

El año pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el estado de la libertad de expresión en Costa Rica. El ente advirtió sobre la existencia de granjas de troles y, en general, de una escalada de violencia contra quienes se muestran críticos del oficialismo.