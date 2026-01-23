Viva

Lynda Díaz sorprende con faceta que alguna vez Teletica impulsó: de esto se trata

La presentadora mostró su emoción en sus redes sociales ‘un año de crecimiento y mucha práctica’.

Por Fiorella Montoya
Lynda Díaz participó por primera vez en una competencia internacional de baile latino.
Lynda Díaz participó por primera vez en una competencia internacional de baile latino.







Lynda Díaz
