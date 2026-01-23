Lynda Díaz sorprende con faceta que alguna vez Teletica impulsó: de esto se trata

Lynda Díaz sorprendió al público con una faceta artística que marcó una nueva etapa en su carrera. La presentadora costarricense participó por primera vez en una competencia internacional de baile latino en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde obtuvo resultados destacados.

Díaz es recordada recientemente por su participación en Mira quién baila de Teletica en el 2024.

Díaz formó parte de The Summit Championship, un torneo que reunió a bailarines de distintos países. En este escenario, la comunicadora bailó salsa y logró el Primer Lugar en la categoría Pro-Am, además de sumar múltiples premios de la academia donde ensaya.

“Nos regresamos con 8 premios. Jamás imaginamos esto!!”, escribió la presentadora en sus redes sociales tras concluir su participación.

La costarricense también destacó el proceso que vivió durante el último año. “Una experiencia muy linda. Aquí bailando con mi coach, un año de crecimiento y mucha práctica. Nos vamos felices y nos vemos el próximo año”, agregó.

Durante la competencia, Díaz lució un vestido rosado que ya había utilizado en Costa Rica. El atuendo incluyó perlas aplicadas en el rostro; ella misma realizó su maquillaje. Su esposo la acompañó y mostró su apoyo desde el público. El entrenador a cargo fue Rochambeau Dolcine, figura clave en esta etapa artística.