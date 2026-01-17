Viva

Hija de Lynda Díaz habló sobre juicio contra su padre por abuso sexual: ‘Pasamos casi nueve años luchando’

Afirmó que esa etapa abrió un periodo largo y doloroso para ella y su familia. Su padre fue sentenciado a prisión

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Linda Liz, hija de Lynda Díaz describe el año 2016 como un periodo fundamental para su vida, marcado por un proceso de sanación y el surgimiento de una mujer fuerte y resiliente.
Linda Liz, hija de Lynda Díaz, describe el año 2016 como un periodo fundamental para su vida, marcado por un proceso de sanación y el surgimiento de una mujer fuerte y resiliente. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lynda DíazLinda Liz
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.