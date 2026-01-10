Hija de Lynda Díaz tuvo peligroso incidente con su implante de seno y lanzó fuerte advertencia

Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz, se sometió a una cirugía para que le retiraran un implante de seno que se encontraba roto.

Linda Liz Díaz, hija mayor de la empresaria Lynda Díaz, dio a conocer una peligrosa situación que atravesó esta semana relacionada con sus implantes de seno. La información la compartió en sus redes sociales, donde además hizo una fuerte advertencia sobre las cirugías estéticas.

“Me quitaron el implante roto y, antes de la cirugía, le pedí al médico que por favor me tomara una foto. No puedo creer que tuviera eso dentro de mí”, escribió en su historia de Instagram, junto a una advertencia para quienes no desearan ver su implante, ya que “podría ser desagradable”.

Acto siguiente, dio a conocer el estado de su implante de seno, el cual mostró claramente dañado, y aconsejó a quienes también cuentan con cirugía de pechos para que se revisen constantemente, ya que ella no sufrió dolores que la alertaran.

“Chicas, revisen sus senos con frecuencia. No tuve dolor; lo noté porque mi seno no se sentía tan redondo como el otro. Nada importante, mis senos todavía se veían bien. Fui al médico y solicité una ecografía y una mamografía. Efectivamente, estaba roto”, escribió.

Liz mostró en la fotografía una comparativa de cómo lucía su implante despedazado y cómo debía estar realmente, lo que evidenciaba una gran diferencia entre uno y otro.

“No puedo creer que tuviera eso dentro de mí. También es una locura que no sepa cuánto tiempo tuve mi pecho así, ya que no me di cuenta cuando se me rompió”, afirmó.

Linda no compartió si se encuentra en proceso de recuperación o si se colocó un nuevo implante; lo cierto es que lanzó una fuerte advertencia sobre la prevención y la revisión constante.