Lynda Díaz sorprende con este mensaje tras funeral de su exesposo, Gary Austin

Lynda Díaz y Gary Austin se casaron en el 2002. La modelo y empresaria asistió al funeral de su exesposo este miércoles. 29 de octubre.

Lynda Díaz atraviesa un duro momento por la muerte de su exesposo Gary Austin, ocurrida el pasado fin de semana.

Justamente, este miércoles 29 de octubre, Díaz y su familia dieron el último adiós al empresario estadounidense, cuyo funeral se realizó en Miami, Estados Unidos.

La modelo puertorriqueña, quien vivió por mucho tiempo en Costa Rica (donde conoció a Austin) sorprendió con el mensaje que compartió tras las honras fúnebres de su exesposo.

Lynda publicó una reflexión que aboga por la privacidad familiar en los momentos de luto.

“Los funerales son momentos sagrados de despedida, instantes para honrar a quien ha partido y para acompañar a la familia en su dolor. Deberían reservarse para la familia inmediata, cuidando la intimidad y el respeto que estos momentos exigen”, dicta el mensaje.

“No es un lugar para mostrarse, ni para buscar reconocimiento; asistir solo tiene sentido si tu corazón realmente desea acompañar y sostener a quienes sufren. La verdadera presencia se mide en acciones silenciosas y sinceras, no en apariencias ni palabras vacías”, concluye.

Lynda Díaz y Gary Austin se casaron en 2002 y fruto de su matrimonio nacieron los mellizos Tiffanny y Gary. Además, debido a la larga relación entre ambos, se convirtió en padre de crianza para Linda y Nicole, las hijas mayores de la boricua.

Ambos se conocieron en uno de los viajes del empresario a Costa Rica. Debido a sus negocios, Austin vivió a principios de este siglo entre las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas.