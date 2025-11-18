Lynda Díaz recibe inesperado detalle de su hija recién casada; esto fue lo que pasó

La hija de Lynda Díaz, Linda Liz, le dedicó unas emotivas palabras a su madre.

La expresentadora de televisión Lynda Díaz recibió un regalo muy especial de parte de su hija, Linda Liz, quien recientemente contrajo matrimonio.

De acuerdo con Díaz, su hija le escribió una carta dedicada a ella y a su esposo, Anthony, en la que les expresó su gratitud por toda la ayuda brindada durante la boda.

“Queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón por estar tan involucrados en nuestra boda”, se lee en la carta escrita a mano.

En otra parte de la carta se puede leer: “Me siento agradecida de llamarte mi madre y mi amiga”.

Linda Liz Díaz posa junto a su esposo Colby Watkins el 1.º de noviembre en su matrimonio. (Tomada de redes sociales)

Después de mostrar la carta, Díaz enseñó el regalo más especial de los recién casados: un cupón válido para la primera experiencia en la nieve de su futuro nieto o nieta.

“Esto vale oro, ustedes no se imaginan lo que esto representa para mí. Estoy muy feliz. Voy a guardar este cuponcito para cuando venga ese nieto o nieta, yo lo voy a llevar a la nieve por primera vez”, agregó Díaz.

Linda Liz Díaz se casó el sábado 1.º de noviembre con el estadounidense Colby Watkins.