Lynda Díaz decepcionada por hombre que le dijo no estar nada mal ‘para casi 60 años’

La presentadora costarricense Lynda Díaz, de 53 años, utilizó sus redes sociales para responder a un comentario sobre su edad. Lo hizo con humor y con un mensaje sobre las críticas que reciben las figuras públicas.

En un video publicado en Instagram, la exmodelo recordó que recientemente compartió una imagen con la frase “¿con pavita o sin pavita?”, en alusión a su corte de cabello. Entre los múltiples comentarios, le llamó la atención que un usuario escribió: “Nada mal para casi 60 años”.

Díaz contó que decidió revisar el perfil del autor del comentario y se sorprendió por su aspecto. “El señor estaba arrugado y yo decía ‘pero este señor cómo se atreve a tirarme una cuechita de esas así en esa condición’”, relató.

La creadora reflexionó sobre la manera en que el público critica a quienes trabajan en los medios. “Nosotros, las figuras públicas, recibimos tantas críticas”, señaló.

El video también sirvió para mostrar su nuevo corte de cabello, un detalle que sus seguidores celebraron con mensajes positivos.