Lynda Díaz cuenta la insólita experiencia que vivió en un spa en Estados Unidos: ‘Entré en pánico’

Lynda Díaz fue a un spa y aseguró que recibió una clase de uniforme deportivo en lugar de la indumentaria habitual.

La presentadora y empresaria Lynda Díaz sorprendió a sus seguidores al relatar una anécdota inusual. Durante una visita a un spa en Estados Unidos, la exparticipante de Mira quién baila vivió un episodio que calificó como extraño y hasta incómodo.

En un video compartido en sus redes, Díaz explicó que el servicio inició de una forma inesperada. “Nos quitamos toda la ropa porque en Estados Unidos usted recibe el masaje completamente desnudo, pero esta vez nos dieron como una pantaloneta de Michael Jordan con una camisa grande. Yo quedé como que, ¿qué es esta vaina tan rara?”, contó.

La experiencia se tornó más desconcertante cuando comenzó el masaje. “De pronto la mujer se me trepa encima. Yo sentía en las nalgas como jineteándome la espalda y me daba golpes con la rodilla. Brincaba como si estuviera haciendo otra cosa ya ustedes saben.... Yo entré en pánico, me tensé tanto que terminé con el cuello terrible”, narró.

En medio de la situación, la también creadora de contenido pensó en su esposo, Anthony Alfonso, quien la acompañaba. “Se me salió la tóxica, yo decía: ahí a la par debe estar Anthony, debe tener a la otra trepada arriba haciéndole eso. Y yo pensaba, Dios mío, ¿y aquí quién nos va a ayudar?”, agregó.

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso visitaron un spa en Estados Unidos y ambos salieron con dolor de cuello y 'peor de como entraron'. (Instagram)

El resultado no fue positivo. Según dijo, tanto ella como su pareja terminaron más adoloridos que antes. “Anthony me dice: estoy peor que como entré. Y yo le respondí: estoy igual. Nos hicieron la cabeza durísimo, salimos hechos miércoles”, aseguró.

Al cerrar su relato, la presentadora lanzó una advertencia a quienes consideren este tipo de servicios. “Moraleja: no vayan a esos lugares nunca”, concluyó.