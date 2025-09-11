Viva

Lynda Díaz cuenta la insólita experiencia que vivió en un spa en Estados Unidos: ‘Entré en pánico’

Díaz describió paso a paso lo que sucedió en un spa que le habían recomendado mucho, pero que no cumplió para nada con las expectativas

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso
Lynda Díaz fue a un spa y aseguró que recibió una clase de uniforme deportivo en lugar de la indumentaria habitual. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lynda DíazAnthony Alfonso
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.