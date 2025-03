Lyn May se hizo viral por fuerte dardo a una de las escritoras más destacadas del mundo: ‘No leo basura’

Lyn May, famosa vedette mexicana, se mostró como una aficionada de la literatura en sus redes sociales y mandó un picante mensaje a J.K. Rowling.

Lyn May, la famosa vedette mexicana, hizo una publicación en su cuenta de Instagram con varias fotos en las que posa con libros. De paso, aprovechó para interactuar con algunos de sus seguidores en los comentarios, lo cual terminó incendiando las redes sociales.

Específicamente, se mostró con el tercer tomo de la obra Física Cuántica, de Guillermo Torres, y el texto Orden Mundial, de Henry Kissinger. “Soy una chica simple, un café y un buen libro me hacen feliz. No dejes para mañana lo que puedas leer hoy”, fue el texto con el que acompañó el post.

Pero más allá de esto, lo que llamó la atención a los usuarios de redes fue la respuesta que dio a uno de los mensajes en el posteo. Este le consultaba cuál era su libro favorito de la saga de Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, a lo que la actriz de 72 años sentenció: “no leo basura.”

La mexicana no ahondó en las razones de su postura, pero no es la primera detractora de la reputada literata británica. Durante los últimos años, Rowling se ha ganado el repudio de muchas personas por sus comentarios de odio contra la población trans, de la que May se ha mostrado como una aliada en ocasiones anteriores.

Sin embargo, aunque no está claro, todo pareciera ser obra de la persona o equipo que le maneja las redes sociales a la vedette, que ha construido un llamativo personaje también en el mundo digital. Normalmente, sus comentarios y descripciones están acompañados de un emoji de beso y las interacciones tienen un tono picante y de humor.

Por otra parte, en otro de los comentarios, la cuenta de la famosa artista reveló lo que serían sus tres libros favoritos: Notas sobre lo camp, de Susan Sontag; El sentido social del gusto, de Pierre Bourdieu; y La mujer eunuco, de Germaine Greer.

Además, otro mensaje curioso fue la respuesta a un seguidor que se lamentó que leyera a Kissinger.

“Uno no debe leer solo lo que le interesa. Leer lo que te gusta y también lo que no, te ayuda a tener un criterio más amplio y una perspectiva global de las cosas”, contestó Lyn May.

Lyn May criticó fuertemente a Harry Potter. (Instagram/Instagram)