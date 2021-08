Lyn May embarazada a los 68 años: ¿Es posible? ¿Qué dice la ciencia?

La actriz y vedette Liliana Mendiola Mayanes, conocida como Lyn May, afirma estar embarazada a sus 68 años.

Lo que empezó como una simple publicación en el Instagram de una celebridad mexicana, ya alcanzó eco incluso en la revista estadounidense Newsweek. La actriz Lyn May, de 68 años, proclamó que está embarazada de tres meses. Sus fans la aplauden y desean lo mejor, pero miles de personas dudan de que la noticia sea cierta.

En Costa Rica, esta información no ha pasado desapercibida. Las búsquedas sobre si es posible tener un embarazo a esa edad, después de la menopausia, han aumentado sobremanera en los últimos días.

Aquí exploramos lo que dice la ciencia, el caso Lyn May y el caso de María del Carmen Bousada Lara, una española que dio a luz a gemelos a sus 66 años de edad.

El caso Lyn May: lo que sabemos

El pasado 9 de agosto, Lyn May publicó una foto con su pareja, el cantante Markos D1 (Marcos Hernández), con la inscripción: “Estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses y Marcos está muy contento que será papá”.

Desde ese mismo día, varios medios mexicanos la contactaron, y ella no se rehusó a participar en algunas entrevistas. El 10 de agosto, como recoge la revista Milenio, Lyn May apareció en el programa Chisme No Like, y dijo a su manera que su embarazo era natural.

“Tengo que hacerme estudios y todavía no me los entregan (...). Todavía no siento nada, siento antojos como de estar comiendo. Todavía no están los estudios, no se me nota nada”.

Por su parte, Markos D1, de 29 años, le dijo a Newsweek este 13 de agosto que Lyn May y él no tuvieron un noviazgo ‘oficial’, y que él también se sorprendió mucho con la publicación de la actriz. Pero no dijo que no fuera posible que el bebé fuera suyo (en caso de que haya realmente un embarazo). Estas fueron son palabras para la revista norteamericana:

“Nunca tuvimos una relación real. (La noticia del embarazo) fue bastante curiosa para mí, porque sí fui a México, al Pepsi Center, a un evento donde ambos éramos invitados hace tres meses. Tomamos tanto que ni siquiera recuerdo lo que pasó esa noche. Fue muy loco. (...) Si está embarazada, es literalmente un milagro”.

Luego añadió: “Ella es Lyn May y le encanta la publicidad. Yo no creo que necesite esta clase de publicidad, porque ha sido una diva desde sus 50 años”.

Tomando un poco de distancia, el medio argentino Infobae escribió que no sería esta la primera vez que la pareja utiliza una noticia falsa como truco publicitario. En 2019, al anunciar que eran novios, habían dicho que se iban a casar, pero todo se trató de una promoción para el video de la canción ‘Borracho’ de Marcos D1, en el que la protagonista era Lyn May.

¿Qué dice la ciencia? ¿Puede estar embarazada una mujer de 68 años?

Sí. Pero con ayuda de la ciencia y de especialistas. No de forma espontánea.

Kenneth Loáiciga, médico obstetra costarricense, comenta que la mujer más longeva que él atendió en una labor de parto espontáneo tenía 44 años. Y que el caso de mayor edad que recuerda de Costa Rica fue una mujer de 55 años.

“También tuvimos un caso de una mujer de 55 años del cual de hecho se hizo un reportaje para La Nación. Fue una señora postmenopáusica a la cual se le hizo una implantación de un óvulo fecundado de la hija, que había perdido el útero por un cáncer de cuello de útero. Entonces se fecundó el óvulo de la hija y se implantó en la mamá. Y esta señora dio a luz con 55 años. Pero fue con fertilización in vitro”, recuerda Loáiciga.

Sobre el supuesto embarazo de Lyn May, Loáiciga considera imposible que sea espontáneo:

“A esta edad (68) no es posible que una mujer quede embarazada espontáneamente. La única vía es con fertilización in vitro asistida. Porque tiene que hacer todo un proceso. Hay que tener en cuenta además que esta mujer de 68 años, a no ser que tenga óvulos guardados; que se hayan congelado desde los 40 años, es prácticamente imposible o muy difícil. Tal vez no imposible pero sí muy difícil. Tendría que utilizar óvulos donados por otra mujer para poder llevar a cabo el embarazo. Y además llevar un proceso hormonal para poder hacer la implantación”.

Científicamente, una mujer que ha pasado por la menopausia no puede quedar embarazada sin ayuda. Se necesitan óvulos de donante o un alijo congelado de sus propios óvulos.

Como bien sabemos, la menopausia es la época de la vida de una mujer en la cual deja de tener menstruaciones. Suele ocurrir naturalmente, con mayor frecuencia después de los 45 años, según los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). La menopausia se produce porque los ovarios de la mujer dejan de producir las hormonas estrógeno y progesterona. Una mujer llega a la menopausia cuando no tiene un período menstrual durante un año

Esto dice el especialista Kenneth Loáiciga sobre los cuidados que se necesitan para embarazadas mayores de 40 años; embarazos que se consideran de riesgo:

“Hay que tener cuidado con estas pacientes por varios factores. Estar seguros de la salud general de la paciente, porque hay mayor incidencia de diabetes estacional, hipertensión arterial inducida por el embarazo. Y otras patologías que pueden ser asociadas a la edad. Que la persona ya tenga otras patologías crónicas de fondo. Hay que cuidarlas muchísimo en este sentido, con un control prenatal estricto. Prestando especial atención a diabetes e hipertensión como factores agravantes del embarazo”.

La mujer que dio a luz con más edad, según los Récord Guinness

Lyn May sí podría dar a luz con ayuda de la ciencia y con mucha asistencia. Pero es básicamente imposible que se trate de un embarazo espontáneo.

La mujer más longeva en dar a luz, cuya edad y proceso fueron homologados por expertos para poder entrar en los registros de los Récord Guinness, fue la española María del Carmen Bousada Lara.

Ella nació el 5 de enero de 1940, y dio a luz por cesárea a los gemelos Christian y Pau, el 29 de diciembre de 2006, en Barcelona.

Bousada Lara recibió un tratamiento de fertilización in vitro en Estados Unidos. Para obtenerlo tuvo que mentir sobre su edad, según los Récord Guinness, pues dijo que tenía 55 años. Recurrió a esto tras ver denegada su solicitud por realizarse el proceso en España, pero tuvo a sus hijos en su país de origen, a sus 66 años. Ella falleció el 11 de julio de 2009 tras ser diagnosticada con cáncer.

Pero el caso de Bousada Lara no es el único.

En 2015, en Alemania, Annegret Raunigk dio a luz a cuatrillizos a sus 65 años.

En cuanto a casos no oficializados con la documentación con que fueron homologados los casos de las europeas, en 2019 trascendió la noticia de una mujer de India que tuvo gemelos a los 74 años de edad.

Mangayamma Yaramati habría optado también por fertilización in vitro, según el periódico Times of India, y dio a luz por cesárea. El doctor que supuestamente atendió el parto, Uma Shankar, dijo al Washington Post que la edad de la madre es realmente 74, de acuerdo con su certificado de nacimiento y sus documentos. Otros medios han publicado que su edad es 73 años. En todo caso, Yaramati sería el récord no oficial de la humanidad, por ahora.