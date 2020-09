“Me siento más tranquila, pero a veces digo: ya no quiero, ya viví mucho, yo pienso que ya debo encaminarme, empujar las margaritas porque todo tiene un principio y digo: ya voy a ir a comprar mi cajón, a escogerlo. Elizabeth Taylor escogió su funeral. Ya estamos planeando porque si no nos van a echar en una fosa, yo quiero irme a quedar en el mar, en mi Acapulco adorado, quiero que las cenizas las rieguen mis hermanos en el mar, me encantaría eso”, señaló Lyn.