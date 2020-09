Yo no me daba cuenta, porque como no estaba trabajando. Me di cuenta cuando vuelvo a trabajar, porque la ropa de ‘show’ no me servía, ahí comencé nuevamente, yo soy vegetariana entonces regresé a mi dieta, a mis ejercicios, y a todo lo que yo sabía ayuda a tener un peso estable. Nunca volví a pesar 110 libras, ni me interesa, porque el tiempo va pasando y uno se tiene que ir viendo conforme el tiempo, me siento feliz con mi peso y mi talla. Mis fanáticos me aceptan y me quieren así.