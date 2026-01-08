Lussania Víquez se somete a novedoso procedimiento estético: de esto se trata

La locutora costarricense Lussania Víquez reveló a sus seguidores que inició un innovador tratamiento estético para combatir la flacidez abdominal, una condición que persiste luego de dar a luz a sus mellizos.

Según relató la propia Víquez, aunque ya había mencionado estar en un proceso similar anteriormente, la incomodidad de una zona flácida en la parte baja del abdomen la motivó a buscar alternativas tecnológicas que el ejercicio convencional no lograba resolver por completo.

La médica que le aplica el procedimiento explicó los detalles técnicos del mismo. El tratamiento consiste en el uso de una avanzada tecnología denominada Onda Pro. En el material audiovisual, compartido por la comunicadora, se observa cómo la especialista realiza masajes con gel sobre el área abdominal mientras desliza el aparato.

Esta técnica destaca por su eficacia y popularidad a nivel internacional; de hecho, la médica señaló que es un procedimiento muy famoso, pues personalidades como Kim Kardashian se lo aplican casi mensualmente para mantener su figura.

El objetivo principal de este método es multifacético, ya que ayuda a eliminar la grasa y a tonificar la piel de manera simultánea en las zonas tratadas.

Lussania Víquez recordó que esta es la segunda intervención estética de este tipo a la que se somete, asegurando que ya percibe cambios positivos derivados de su constancia en este proceso.