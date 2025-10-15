Viva

Lussania Víquez habla sobre la paternidad y advierte: ‘Puede que le caiga mal a más de uno’

La locutora expresó en redes sociales su molestia por preguntas y comentarios sobre el papel de su esposo en la crianza

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Lussania Víquez
Lussania Víquez afirmó que cambiar pañales y cuidar a los hijos no es apoyo, sino parte del rol de un padre. (Archivo )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lussania Víquez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.