Lussania Víquez habla sobre la paternidad y advierte: ‘Puede que le caiga mal a más de uno’

Lussania Víquez afirmó que cambiar pañales y cuidar a los hijos no es apoyo, sino parte del rol de un padre.

La locutora y presentadora Lussania Víquez expresó en redes sociales su molestia por las preguntas que recibe acerca de la “ayuda” que le brinda su esposo en la crianza de sus hijos.

En un revelador posteo, Víquez advirtió: “Puede que este video le caiga muy mal a más de uno, pero creo sinceramente que cuando dejemos de preguntarle a las mamás ‘¿y el papá le ayuda?’, habremos avanzado como sociedad”.

La comunicadora inició su mensaje con firmeza. “Cambiar pañales no es ayuda, es ser papá. Y es que hoy en día hay muchísimas personas que, se lo juro, me preguntan: ‘¿Y su esposo le ayuda?’. Y yo siento que a mí me tiembla y me brinca el ojo derecho, el izquierdo y los dos juntos. ¿Cómo que si me ayuda? Él es el papá de los chiquitos. Es una corresponsabilidad”, expresó con tono serio.

LEA MÁS: Lussania Víquez afirmó que cambiar pañales y cuidar a los hijos no es apoyo, sino parte del rol de un padre.

La presentadora agradeció contar con un esposo que, según dijo, “asume su responsabilidad con amor”.

“Ser papá o ser mamá es un regalo del cielo. Entonces, cambiar pañales, hacer meriendas, despertarse en la noche, llevarlos al kínder o cortarles las uñitas no es ayuda, es ser papá”, afirmó.

En la descripción del video, escribió un mensaje más emotivo. Indicó que ser padre no consiste solo en proveer económicamente ni aparecer en las fotos de los cumpleaños, sino también en desvelarse y preparar meriendas para los hijos.