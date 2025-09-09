Lussania Víquez comparte singular canción que le hicieron durante un viaje

La periodista Lussania Víquez, actualmente de vacaciones en Cartagena, Colombia, junto a su esposo Jorge, compartió en sus redes sociales diversas fotos y videos de su viaje. Entre las publicaciones destaca un curioso video que retrata una experiencia musical única que vivieron durante un paseo por la ciudad.

En un recorrido en carruaje, la pareja fue sorprendida por tres talentosos raperos callejeros de la ciudad amurallada, famosos por ganarse la vida improvisando rimas para turistas.

Lussania Víquez y su esposo Jorge están de paseo en Cartagena, Colombia. (Tomada de redes sociales. )

Lussania quedó particularmente impactada por el rap que estos artistas compusieron en el momento, donde elogiaron tanto su belleza como la relación con su esposo.

Los músicos, con gran ingenio y destreza, dedicaron versos como: “Viva Costa Rica. Oye Luci, tienes los labios rosados, tienes a Jorge locamente enamorado. Esa es la mamá de tus 14 pelados (niños)”, mientras continuaban: “Bienvenida a Cartagena. Esta viene blanquita y se va morena”.

La periodista expresó su admiración en redes sociales escribiendo: “Estoy impresionada del talento de estos artistas callejeros”.

En el audiovisual también se observa a su esposo disfrutando del espectáculo brindado por los raperos locales.

A continuación, puede escuchar el curioso rap:

Esta fue la canción que unos artistas callejeros compusieron para Lussania Víquez

