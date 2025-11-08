Lussania Víquez mostró algo inesperado que hicieron sus hijos; esta travesura no le gustaría a muchos

La presentadora Lussania Víquez compartió en redes sociales la travesura de sus hijos mellizos, Antonella y Alessandro.

La reconocida locutora y presentadora de televisión Lussania Víquez compartió con humor una travesura a manos de sus hijos mellizos, Antonella y Alessandro: llenaron de rayones el carro familiar.

Los pequeños son fruto del matrimonio entre la comunicadora y su esposo, Jorge Sáenz. En un video publicado en redes sociales, Lussania relató entre risas la sorpresa que se llevó antes de salir a hacer ejercicio.

“Vean qué bonito, yo me voy a montar aquí al carro y vean qué linda aquí la artesanía que me hicieron mis bebés. ¡Ay, qué cosa más linda!”, expresó en la grabación.

El video muestra el costado del conductor cubierto con rayones de colores hechos con crayolas. Lussania, lejos de molestarse, tomó el gesto con ternura y lo compartió con sus seguidores.

Incluso, su esposo ya había limpiado el otro lado del carro, que también tenía “artesanía”.

La comunicadora, con más de una década de experiencia en radio y televisión, suele compartir en redes sociales momentos de su maternidad. En la mayoría de ocasiones reacciona con humor a las ocurrencias de sus hijos.