Viva

Lussania Víquez mostró algo inesperado que hicieron sus hijos; esta travesura no le gustaría a muchos

Los mellizos Antonella y Alessandro se divirtieron en el auto familiar. ‘Vean qué linda artesanía’, dijo la locutora

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La presentadora Lussania Víquez compartió en redes sociales la travesura de sus hijos mellizos, Antonella y Alessandro, quienes llenaron su carro de rayones con crayolas.
La presentadora Lussania Víquez compartió en redes sociales la travesura de sus hijos mellizos, Antonella y Alessandro. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lussania Víquez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.