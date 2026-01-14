Lussania Víquez responde a curiosas preguntas de seguidores: ‘No sé si es lo que quieren escuchar’

La locutora costarricense Lussania Víquez recibió varias preguntas de sus seguidores por medio de redes sociales. Las consultas abordaron temas personales; entre ellos, la maternidad y la vida en pareja. La comunicadora decidió responder con honestidad y aclaró que no se sentía en posición de dar consejos.

Una de las preguntas provenía de una madre que trabaja de 8 a. m. a 5 p. m. La seguidora pidió una recomendación para dedicar más tiempo a sus hijos. Víquez explicó que su realidad laboral es distinta y reconoció que esa diferencia le impide aconsejar desde la experiencia ajena.

“Amiga, si te soy honesta, no soy quién para darte un consejo porque tengo la gran bendición de poder acomodarme con mis horarios. Aunque trabajo muchísimo, puedo acomodarme, ir a recoger a los chicos, estar con ellos, luego ir a una grabación y regresar. Para serte muy honesta, no estoy en tus zapatos”, expresó.

La locutora destacó el esfuerzo de las madres trabajadoras y habló sobre la importancia del tiempo compartido con los hijos. Señaló que la calidad es más relevante que la cantidad.

“Primero quiero decirte que te admiro muchísimo. Lo otro que quiero decirte, aunque suene cliché, es que el tiempo que compartas con ese bebé o con esa bebé sea tiempo de calidad.

“Que dejen el celular a un lado. Que se dediquen a hacer cosas bonitas: leer, jugar, compartir, construir recuerdos. Eso es lo más importante. Sobre todo sin celulares ni pantallas”, afirmó.

Otra consulta giró en torno al matrimonio. Un seguidor le pidió consejos para mantener una buena relación de pareja. La locutora fue clara al indicar que no se siente con autoridad para dar recomendaciones en ese ámbito.

“No sé si es lo que quieren escuchar, pero no me siento en la posición de darle recomendaciones ni consejos a nadie para un buen matrimonio. Creo que ningún matrimonio es perfecto. No creamos todo lo que vemos en las redes sociales”, señaló.

Lussania Víquez indicó no sentirse en posición de dar consejos de pareja porque considera que ningún matrimonio es perfecto. (Cortesía)

No obstante, Víquez compartió una reflexión personal. Aseguró que, en su caso, la fe ocupa un lugar central en su relación.

“Lo que sí recomiendo, y lo creo firmemente, es tener a Dios en el centro del matrimonio. A veces uno como ser humano no logra ponerse de acuerdo. Uno va para un lado y el otro para otro. Allí es donde Dios mantiene a uno unido”, comentó.

La comunicadora también destacó la importancia de compartir la misma visión de compromiso.

“Es importante estar al lado de alguien que realmente crea en el matrimonio. Cuando una persona no cree en el matrimonio, es muy fácil bajarse de la barca cuando hay miedo, cuando hay cocodrilos o tiburones, y dejar la barca sola”, concluyó.