Lussania Víquez agradece que sus hijos nacieron ‘por la mano de Dios y por la ayuda de la ciencia’

Lussania Víquez suele compartir en redes sociales lo agradecida que se siente por su familia.

La periodista y locutora Lussania Víquez se sinceró con sus seguidores al reconocer el trabajo de los médicos y también de Dios en el nacimiento de sus mellizos, quienes fueron concebidos por medio de fertilización in vitro.

Según relató, el viernes 21 de noviembre tuvo la oportunidad de compartir su testimonio con una empresa dedicada a la fabricación de dispositivos médicos utilizados en procedimientos de fertilización in vitro.

“Para nadie es un secreto que mi esposo y yo hoy logramos ser papás; por supuesto, primero por la mano de Dios, porque la mano de Dios estuvo ahí, porque él decidió darnos ese don; pero necesitamos una ayuda médica, necesitamos la ayuda de la ciencia”, afirmó la periodista en sus historias de Instagram.

Víquez destacó que la infertilidad está catalogada como una enfermedad, aunque no siempre se percibe de esa manera, lo que genera muchas críticas.

“Ver el impacto que tuvo esa charla en los colaboradores, ustedes no se pueden imaginar y yo no podría explicárselos, y eso hace que todo tenga sentido, que ese trabajo que me permite ganarme el arroz y los frijoles tenga un propósito en la gente que me escucha”, agregó.

La locutora expresó su agradecimiento a Dios por todo: por la vida de sus hijos y también por su mensaje que, según dijo, ayuda a edificar e impactar.

Sobre la fertilización in vitro, la comunicadora reconoció que el tema sigue siendo un tabú y que genera críticas tanto sociales como religiosas, aunque indicó que no le gusta entrar en controversia al respecto.

Víquez anunció su embarazo el 27 de febrero de 2023, informando que esperaba mellizos junto a su esposo.

Durante varios años, la pareja enfrentó dificultades para concebir, ya que Víquez fue diagnosticada con cáncer de mama a los 26 años y los tratamientos, como la quimioterapia, afectaron la calidad de sus óvulos, lo que complicó lograr un embarazo de manera natural.