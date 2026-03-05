Viva

Lussania Víquez publica inesperadas fotografías con un fuerte mensaje: ‘Una versión que casi no enseño’

La locutora apareció cubierta con una gabardina negra y un emotivo mensaje

Por Fiorella Montoya
La locutora Lussania Víquez reconoció la enseñanza de su madre en su autoestima.
La locutora Lussania Víquez destacó la influencia de su madre en su autoestima. (Fotografía: El ojo de Harry/Fotografía: El ojo de Harry)







Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

