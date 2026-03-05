Lussania Víquez publica inesperadas fotografías con un fuerte mensaje: ‘Una versión que casi no enseño’

La locutora Lussania Víquez destacó la influencia de su madre en su autoestima.

La presentadora costarricense Lussania Víquez publicó una serie de fotografías en las que aparece con una gabardina negra. La comunicadora acompañó las imágenes con un extenso mensaje en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Estas fotos muestran una versión mía que casi no enseño. Digamos que es una versión más libre y más segura y hoy quise compartirlas con intención. Porque en el marco del Día Internacional de la Mujer seguimos luchando por ser una mejor versión de nosotras mismas y así lograr vivir en un mundo más justo y equitativo”, escribió.

En el texto, la presentadora destacó la influencia de su madre en su formación personal. “Yo he sido profundamente bendecida. Crecí con una mamá que me enseñó a comerme el mundo, a creer en mí y a saber que merezco lo mejor. Y hoy, más que nunca, abrazo esa enseñanza”, afirmó.

También incluyó un mensaje de fe. “Somos hijas de Dios. Merecedoras de amor sano, respeto, oportunidades grandes y sueños cumplidos. Que nadie nos corte las alas. Que nadie nos haga dudar de nuestra esencia”, expresó.

Víquez señaló que la autenticidad forma parte de su convicción espiritual. “Ser fieles a nosotras mismas también es honrar a Dios, porque ahí está nuestra verdadera razón de ser. No tenemos que poder con todo. Pero podemos ser increíbles en cada cosa que elegimos hacer”, agregó.

La comunicadora indicó que celebra su historia personal. “Hoy ‘celebro’ mi fuerza, mi historia, mis cicatrices, mi feminidad. Y aplaudo a cada mujer que está aprendiendo a elegirse primero”, escribió.

El mensaje concluye con un llamado directo a sus seguidoras. “Si está leyendo esto: no aceptés menos de lo que merecés nunca. Sigamos caminando juntas, más libres, más valientes y más auténticas”, finalizó.

Lussania Víquez resaltó que las mujeres merecen amor sano y respeto.